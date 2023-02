In Sicilia è stato arrestato il falso guaritore che frequentava le parrocchie per adescare le sue vittime, secondo le accuse sfociate in una condanna a 12 anni di carcere un 44enne estorceva soldi alle vittime ed avrebbe compiuto numerose violenze sessuali.

L’uomo è stato anche condannato dal collegio penale anche al pagamento di una multa di 9 mila euro e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, per i reati di estorsione, truffa e violenza sessuale.

Il falso guaritore che frequentava le parrocchie

I fatti sarebbero avvenuti ad Alessandria della Rocca, in provincia di Arigento, dove il 44enne si spacciava per occultista e guaritore con capacità “sovrumane”. Da quanto si apprende l’uomo è stato arrestato dai carabinieri della caserma di Mussomeli in esecuzione a un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta.

Ma come avrebbe agito il 44enne arrestato?

Il ricatto ad una donna con le foto hard

In particolare estorcendo denaro a una donna di Mussomeli: l’aveva minacciata di pubblicare foto e video che ritraevano lo stesso condannato in atteggiamenti intimi con il padre di lei. L’uomo frequentava parrocchie e gruppi di preghiera e sfruttando la sua “fama” di occultista si faceva dare del denaro in cambio ricorrendo anche a ricatti.