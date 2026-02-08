Nell’ultimo sviluppo riguardante la sicurezza interna russa, l’FSB ha annunciato l’arresto di un uomo sospettato di aver sparato al generale Vladimir Alexeyev, un alto ufficiale del servizio di intelligence militare russo, il GRU. L’episodio è avvenuto a Mosca e ha suscitato crescenti preoccupazioni riguardo alla vulnerabilità delle figure di alto rango all’interno della militare russa.

Dettagli dell’attacco

Il generale Alexeyev, attualmente vice capo del GRU, è stato colpito più volte mentre si trovava in un appartamento nella capitale russa. Secondo le fonti, l’ufficiale è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico d’urgenza. La gravità delle sue ferite ha destato allarme non solo in ambito militare ma anche politico, dato il suo ruolo strategico nelle operazioni di intelligence.

Il sospettato arrestato

Il presunto attentatore, un cittadino russo di nome Lyubomir Korba, è stato arrestato a Dubai dopo aver trovato rifugio negli Emirati Arabi Uniti. Le autorità russe hanno confermato che Korba è stato estradato in Russia a seguito della sua cattura. Un altro sospettato è stato arrestato a Mosca, mentre un terzo individuo è riuscito a fuggire verso l’Ucraina, complicando ulteriormente le indagini.

Contesto politico

Questo attacco rappresenta l’ultimo di una serie di episodi violenti che hanno colpito figure di spicco nel settore della difesa russa. Dalla fine, si registrano già tre generali uccisi in circostanze simili a Mosca. Le autorità russe, in particolare il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov, hanno indicato l’Ucraina come possibile istigatrice di questo attentato, sostenendo che l’azione mirasse a sabotare i colloqui di pace in corso.

Le reazioni internazionali

Le affermazioni di Sergey Lavrov non hanno ricevuto un riscontro ufficiale da parte di Kiev, la quale ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’attacco. Tuttavia, le tensioni tra Russia e Ucraina rimangono elevate, complicando ulteriormente il già instabile panorama geopolitico.

Il profilo del generale Alexeyev

Vladimir Alexeyev è nato nella regione di Vinnytsia, in Ucraina, e ha iniziato la sua carriera nelle forze speciali Spetsnaz. La sua esperienza lo ha portato a ricoprire ruoli chiave nella pianificazione delle operazioni di intelligence relative all’Ucraina, soprattutto dopo che il FSB è stato messo da parte all’inizio dell’invasione russa. Questa posizione critica lo ha reso un obiettivo di grande valore.

Le attività del soggetto in esame hanno attirato l’attenzione internazionale. Gli Stati Uniti hanno infatti imposto sanzioni per presunti attacchi informatici durante le elezioni presidenziali del 2016. Inoltre, l’Unione Europea ha sanzionato il soggetto per il coinvolgimento nel caso di avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia nel Regno Unito nel 2018.

L’attentato al generale Alexeyev non solo evidenzia le sfide interne della Russia, ma ha anche implicazioni più ampie per la sicurezza internazionale. Resta da osservare come le autorità russe reagiranno a questo colpo e quali conseguenze si ripercuoteranno sulla già tesa relazione con l’Ucraina.