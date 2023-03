Si avvicina la quarta edizione del Keyrà Curvy Festival, l’appuntamento sempre più atteso da tutte le donne che hanno voglia di sentirsi belle indipendentemente dall’età o dalla taglia.

Al centro la condivisione femminile, quella più autentica e gioiosa, con la possibilità di sfilare in passerella, senza la competizione tipica di concorsi e casting.

L’idea nasce per iniziativa di Alberto Cacciari, da oltre 38 anni stilista amato da coloro che desiderano esprimere la propria personalità in maniera intima e naturale. I suoi capi si rivelano capaci di far sentire ognuna a proprio agio e persino di aumentare l’autostima, la sicurezza di sé.

Il Keyrà Curvy Festival è in programma a Castrocaro Terme e Terra del Sole, nel cuore della Romagna, il 12, 13 e 14 maggio 2023. Scopriamo insieme cosa è avvenuto nel corso delle edizioni precedenti!

La bellezza secondo Keyrà

La bellezza secondo Keyrà è molto più della semplice immagine esteriore della donna. È allegria, accettazione della propria unicità e femminilità, qualcosa da portare sempre con sé e da condividere le une con le altre.

Una vision che ben descrivono le collezioni di Alberto Cacciari, stilista dei marchi Keyrà, Over Alberto Cacciari e Keyrà Curvy Festival, una linea nata proprio dall’esperienza dell’omonima manifestazione e dal confronto con le partecipanti, complice la loro necessità di indossare abiti da cerimonia in grado davvero di valorizzarle.

Keyrà è tante cose e ogni donna può aggiungere qualcosa di suo, con il sorriso e la propria intelligenza. Propone una bellezza da molti anni capace di vestire le emozioni. Quella delle donne autentiche del tempo presente.

Come nasce il Keyrà Curvy Festival

Keyrà Curvy Festival nasce come evento nel 2016, anno in cui si tiene la prima edizione a Otranto, in Puglia.

Un’esperienza che parte da più lontano, in realtà, dalla storia personale e professionale di Alberto Cacciari, dalla sua voglia di conoscere fisicamente e virtualmente le clienti finali che indossano i capi che ha pensato per loro.

Prima di creare un evento tutto suo Alberto Cacciari ha partecipato con i brand di cui è a capo alle edizioni di Miss Italia del 2015 e del 2016, in occasione delle quali è stato sponsor su scala nazionale per la categoria curvy.

Il Keyrà Curvy Festival parte da quanto maturato nel concorso di bellezza più noto e importante d’Italia.

Mette al centro la possibilità di vivere la bellezza femminile in maniera autentica, senza canoni unidirezionali e secondo un punto di vista in cui tutte possono riconoscersi.

Senza alcun limite e con nuovi confini da esplorare, dove più che la taglia o l’età ciò che si vuole celebrare è la meraviglia stessa di essere donna. Un’occasione, oltre che di divertimento, per farsi notare dai professionisti della moda e acquisire le competenze per una carriera da modella.

Le edizioni precedenti

Le edizioni precedenti del Keyrà Curvy Festival hanno visto nascere un progetto audace e con una vision oggi molto attuale: quella che pone in primo piano una bellezza capace di unire (e non dividere) le donne.

Il Keyrà Curvy Festival è diventato per molte donne un appuntamento fisso e atteso, ormai, fin dal 2016. C’è infatti chi come Vesna ha partecipato a tutte le edizioni, percorrendo i chilometri che separano l’Italia dalla Slovenia.

Un evento dal sapore frizzante e dall’energia genuina, con la possibilità per tutte di sfilare in passerella, accompagnate in questo percorso dai professionisti di Keyrà.

La prima edizione ha visto tre giornate all’insegna del relax in cui le partecipanti hanno avuto modo di vivere un’esperienza unica.

La seconda edizione è riuscita a portare un po’ di brio in una stagione come l’inverno che si è trovata improvvisamente piena di un’allegria contagiosa, tipica della condivisione femminile.

Nel corso della manifestazione è stato proposto un capo di abbigliamento che è diventato negli anni il bestseller più apprezzato della collezione Keyrà Curvy Festival. Il suo nome è “Colucci”, come la modella che con stile e audacia l’ha portato in passerella.

Non meno di successo la terza edizione, anch’essa ricca di gioia e bellezza, un’occasione per fare nuovi incontri e con una magia speciale durante la sfilata finale.

Le attività del Keyrà Curvy Festival

Tra le attività organizzate nel corso di questi anni, oltre alla mega sfilata conclusiva, segnaliamo:

Workshop di portamento e posa. L’argomento principale sono state tecniche e consigli per sentirsi a proprio agio di fronte alla macchina fotografica e in passerella.

Shooting fotografico. Un momento durante il quale sono state scattate alle partecipanti foto professionali da inserire all’interno di un book fotografico o da custodire gelosamente nel cuore, come ricordo di un’esperienza speciale.

Corsi tenuti da fotografi, make up artist, modelle e dallo stilista Alberto Cacciari, sempre pronto ad ascoltare e a confrontarsi con il pubblico femminile.

Keyrà Curvy Festival è l’occasione perfetta per tutte le donne maggiorenni che hanno voglia di lanciarsi e portare nel mondo un po’ della loro bellezza.

Aspettando la quarta edizione

La quarta edizione del Keyrà Curvy Festival è densa di aspettative. L’evento, in programma a Castrocaro Terme e Terra del Sole dal 12 al 14 maggio, ripropone le attività beauty delle precedenti edizioni.

Il brand è sempre molto attivo nella ricerca di nuove personalità autentiche e questa edizione rappresenta un’opportunità per farsi notare: potrebbe essere l’occasione per diventare il volto di Keyrà.

Un trampolino di lancio, quindi, per quante hanno il desiderio di diventare modelle curvy e farsi notare, acquisendo una professionalità in grado di valorizzare una bellezza che vuole essere emozione pura e giocosa.

La sfilata finale si conferma il momento più atteso della manifestazione, ma non è la sola attività a rivelarsi degna di nota. Sono infatti previsti tanti corsi e momenti in cui confrontarsi, conoscersi e divertirsi insieme, proprio come nelle precedenti edizioni.

Il Keyrà Curvy Festival si conferma anche nel 2023 l’evento che mette al centro la bellezza delle donne a 360°. Nel segno dell’autenticità e della voglia di scoprire nuovi aspetti di sé stesse.

Per ulteriori informazioni sul Keyrà Curvy Festival e l’edizione in programma dal 12 al 14 maggio 2023 è possibile cliccare su https://albertocacciari.it/iscrizione-keyra-curvy-festival/.