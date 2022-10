La nota sociale dei generali di Kiev e la controffensiva che appronta Mosca: arrivano gli ucraini, i russi evacuano le istituzioni statali di Kherson

Arrivano gli ucraini e i russi evacuano le istituzioni statali di Kherson con la frettolosa logistica di chi sa che presto in quella zona si combatterà casa per casa: l’annuncio è quello dello stato maggiore della forze armate di Kiev che spiegano come l’avanzata stia per arrivare a meta verso quella che il nostro generale Camporini ha definito la “Stalingrado di Vladimir Putin”.

I russi evacuano le istituzioni di Kherson

La nota dello Sme di Kiev è secca: “Gli invasori russi hanno iniziato l’evacuazione delle cosiddette istituzioni statali dalla regione di Kherson per trasferirle verso il territorio temporaneamente occupato” della Repubblica Autonoma di Crimea. Insomma, uffici, centri logistici, spot di comunicazione e vari settori amministrativi civili stanno attraversando il ponte che conduce alla più tranquilla (per ora) Crimea.

Mosca pronta a difendere e contrattaccare

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine lo ha scritto su Facebook, secondo quanto riferisce Ukrinform.

E come riporta l’Ansa secondo i dati forniti alle ore 18 del 16 ottobre, “il nemico sta cercando di mantenere il controllo dei territori temporaneamente catturati, tentando anche di arrestare le azioni delle forze di difesa ucraine in determinate direzioni, conducendo al contempo operazioni offensive nel Bakhmut e verso Avdiivka”.