Arsenale nucleare, la Cina chiarisce: "Serve solo per l'autodifesa"

Arsenale nucleare, la Cina chiarisce: "Serve solo per l'autodifesa"

Dopo l’allarme Usa sull’arsenale nucleare della Cina, il paese chiarisce la sua posizione: “Serve solo per l’autodifesa”.

Cresce l’allarme per l’arsenale nucleare detenuto dalla Cina che, secondo il Pentagono, è ben più grande delle previsioni e conta, a maggio, 500 testate nucleari, 100 in più rispetto lo scorso anno.

Arsenale nucleare cinese, parla la portavoce di Pechino

Dopo l’ultimo China Military Power Report divulgato dal Pentagono – proprio mentre si starebbe organizzando un bilaterale tra Biden e Xi Jinping – è cresciuta la preoccupazione degli Stati Uniti d’America, che ieri hanno portato all’attenzione uno squilibrato e veloce rafforzamento militare della Cina.

Questa mattina è intervenuta la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Mao Ning, esprimendo la sua “ferma opposizione” verso le ultime stime di Washington. Attraverso il suo arsenale nucleare, la Cina “persegue con forza una strategia di autodifesa”, chiarisce Mao Ning.

Se per gli Stati Uniti l’arsenale atomico cinese si sta sviluppando molto più velocemente del previsto e rappresenterebbe una minaccia per il mondo intero, la Cina assicura che sarà usato solo se necessario per difendersi.

“Nessun Paese sarà minacciato dalle nostre armi nucleari, finché non userà o minaccerà di utilizzare le sue contro di noi”, ha ribadito la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning.