Arte e metaverso, la mostra si può visitare anche su Fortnite

Milano, 19 gen. (askanews) – Arte e metaverso. La mostra dell’artista americano Kaws si può visitare anche su Fortnite. Le sue sculture colorate e i quadri pop sono esposti fisicamente alla Serpentine gallery e virtualmente in una replica digitale del museo di Londra all’interno del videogioco da milioni di utenti in tutto il mondo. Ed è la prima volta. L’artista, al secolo Brian Donnelly.

“Io conosco bene questo linguaggio di pareti e dipinti e sculture ma penso che per i bambini in diverse parti del mondo forse è la prima volta che viene creata una ‘comfort zone’ in cui visitare una mostra”

Hans Ulrich Obrist direttore artistico della galleria.

“Noi pensiamo che sia interessante l’idea di un dialogo fra le generazioni perché l’età media dei giocatori è più bassa secondo le statistiche rispetto a quella dei visitatori di un museo. Quindi speriamo anche di attirare al museo una intera nuova generazione.