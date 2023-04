Arzignano, 25enne muore dopo un incidente in moto

Non ce l'ha fatta Giovanni De Marzi: il 25enne è morto in seguito all'incidente in moto.

Tragedia ad Arzignano, nel vicentino. Ha perso la vita il 25enne Giovanni De Marzi, coinvolto in un terribile incidente lo scorso venerdì 21 aprile. Noto anche a Brescia per la sua occupazione in un’azienda di manutenzione, è morto in seguito alle gravi ferite riportate nell’impatto.

Aperto un fascicolo per omicidio stradale. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati

Il 25enne s’è spento dopo il ricovero all’ospedale di Vicenza: a nulla è servito l’intervento dei sanitari per cercare di salvare la vita di De Marzi, le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

Il giovane si trovava in sella alla sua moto Honda 1100 Crs quando è finito per schiantarsi con la Citroen C3 di un’azienda di vigilanza, guidata da un 61enne. Sull’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente sono attualmente al lavoro le forze dell’ordine, che hanno sequestrato entrambi i mezzi coinvolti.

La salma di Giovanni De Marzi verrà adesso riconsegnata alla famiglia, per poter così procedere all’organizzazione dei funerali.

Il dolore di Arzignano

In tanti conoscevano e stimavano il 25enne. La sua morte ha provocato molto dolore nella comunità di Arzignano, che in questa ore si sta stringendo intorno ai genitori del giovane e ai suoi cari.

Apprezzato per la sua creatività e intraprendenza, De Marzi coltivava una smodata passione per la musica, che l’avevano portato a fondare una propria etichetta discografica. Ben noto anche il suo impegno con la parrocchia e con l’oratorio locale.

“Se Dio ha un disegno per ognuno di noi, questo non l’ho compreso – scrive Paolo De Marzi, presidente del consiglio pastorale di Arzignano – anzi mette a dura prova la fede di chiunque e per un ragazzo così non ha spiegazioni. Alla famiglia rimane solo un forte abbraccio, la nostra vicinanza e le nostre preghiere. Giovanni non ti dimenticheremo mai: ora riposa in pace“.