Il venerdì 12 ottobre 2026 si è svolta la nona puntata del Grande Fratello Vip (GF Vip) condotto da Ilary Blasi. La puntata ha raccolto 1.888.000 telespettatori con una quota di mercato del 17,5%. Il dato, seppur superiore alla media della settimana, rimane al di sotto dei numeri raggiunti dalle prime stagioni del format.

Andamento dei dati televisivi della settimana 12 ottobre

Nel medesimo slot, Rai 1 ha lanciato la terza stagione della fiction I casi di Teresa Battaglia capitanata da Elena Sofia Ricci. Il debutto ha conquistato 3.349.000 spettatori e ha scalato un impressionante 22% di share. Su Rai 2, Formidabile! di Elenoire Casalegno ha registrato 387.000 telespettatori (2,5% di share), mentre su Rete 4 la trasmissione di Nicola Porro, Quarta Repubblica ha attirato 664.000 spettatori (5,5% di share).

Questi numeri evidenziano come la programmazione di punta della rete Mediaset abbia dovuto confrontarsi con un’offerta di prima serata particolarmente robusta.

Dettaglio degli ascolti del GF Vip 9

Nel corso delle prime nove puntate, i dati di ascolto hanno mostrato una notevole variabilità: 17 settembre 2026 (1.879.000, 16,9%); 19 settembre 2026 (1.532.000, 15,8%); 21 settembre 2026 (1.906.000, 18,3%); 25 settembre 2026 (1.783.000, 17,4%); 28 settembre 2026 (1.826.000, 16,6%); 2 ottobre 2026 (1.555.000, 13,8%); 5 ottobre 2026 (1.778.000, 16%); 9 ottobre 2026 (1.722.000, 15,2%).

La media della stagione si attesta poco sopra il 16% un valore molto vicino a quello della scorsa edizione.

Confronto storico: come è cambiato l’interesse verso il reality

Le prime due edizioni del Grande Fratello Vip hanno segnato risultati eccezionali, con share superiori al 20% e audience vicino ai 5-6 milioni. La settima edizione (2022) ha già mostrato un calo, attestandosi a 2.652.000 spettatori (20,76% di share). Nell’ottava edizione, trasmessa nell’, il pubblico è sceso a 1.809.000 (15,1%). Da allora, l’audience è rimasta costantemente sotto i 2 milioni, segno di un progressivo affievolimento dell’interesse verso il format.

Il calo di ascolti sembra essere legato a una maggiore concorrenza nella fascia prime-time, con programmi come The Voice Senior e le partite della Nations League che attraggono rapidamente l’attenzione del pubblico. Nonostante la presenza di momenti di tensione in casa, come il faccia a faccia tra Valeria Marini e Carmen Di Pietro, il reality non è riuscito a superare il 18% di share in modo costante.

Prospettive per le prossime puntate

Le dinamiche interne al GF Vip, i nuovi scontri tra i gruppi di concorrenti e le possibili sorprese di programma potrebbero rappresentare un volano per riacquistare quote di mercato. Tuttavia, la sfida più grande rimane la capacità di distinguersi dalla programmazione di Rai 1, che ha dimostrato di saper generare pubblico di massa con una fiction di forte richiamo emotivo.

L’evoluzione dei prossimi episodi sarà determinante per valutare se il reality potrà tornare a competere seriamente con le reti pubbliche nella fascia più importante della serata.