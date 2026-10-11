Il sabato 10 ottobre 2026 la battaglia tra i due grandi show televisivi ha prodotto numeri sorprendenti: Tú Sí Que Vales supera Ballando con le Stelle con una differenza di share e spettatori.

Nel pomeriggio di sabato 10 ottobre 2026 le famiglie italiane hanno seguito una vera e propria gara di ascolti, con Tú Sí Que Vales di Canale 5 che ha conquistato la prima posizione nella fascia di prime time. La puntata, condotta da Maria De Filippi, ha registrato 3.477.000 spettatori, corrispondenti a uno share del 24,6% superando di poco il concorrente di Rai 1, Ballando con le Stelle che ha portato a casa 2.479.000 telespettatori e un 24,3% di share.

Il duello di ascolti: Tú Sí Que Vales contro Ballando con le Stelle

Il dato più sorprendente riguarda Ballando Tutti in Pista il format di Milly Carlucci dedicato alla danza, che ha chiuso al secondo posto nella fascia serale con 3.455.000 spettatori, pari al 20,4% di share.

Rispetto alla prima puntata della stessa trasmissione, andata in onda il 3 ottobre, si osserva un calo di circa 73.000 spettatori (da 3.528.000 a 3.455.000) e una diminuzione di 0,2 punti di share. Analogamente, Ballando con le Stelle ha perso poco più di 6.000 utenti rispetto al debutto della settimana precedente, scendendo da 2.485.000 a 2.479.000, ma ha mantenuto uno share leggermente più alto rispetto a Ballando Tutti in Pista.

Il recupero di Tú Sí Que Vales

La trasmissione di De Filippi, invece, ha mostrato una crescita costante: la prima puntata a cui aveva partecipato il pubblico era stata seguita da 3.403.000 spettatori; nella seconda edizione, in cima al classamento, ha raggiunto i 3.477.000. Questo incremento di 74.000 persone ha spostato lo show al centro della discussione televisiva, dimostrando che la formula del quiz «retrò» continua a funzionare, soprattutto quando accoppiata a una conduzione carismatica e a una scenografia curata.

Access prime time e altri programmi di punta

Nel segmento di access prime time la sfida è stata altrettanto serrata. Affari Tuoi su Rai 1 ha totalizzato 3.893.000 spettatori con uno share del 23%, superando di poco la versione di Canale 5 di La Ruota della Fortuna che ha registrato 3.782.000 telespettatori e il 22,3% di share. Prima di questa sfida, però, lo stesso canale aveva mandato in onda Gira La Ruota della Fortuna otto “giri” di gioco con 3.096.000 spettatori (18,7% di share), dimostrando una crescita significativa nella stessa fascia.

Il pomeriggio di Rai e i talk show

Il panorama del pomeriggio ha visto Bar Centrale condotto da Elisa Isoardi, colpire un pubblico di 1.268.000 persone (10,9% di share) nonostante le polemiche legate alla “dead pool”. Sul canale di Stato, Verissimo di Nunzia De Girolamo ha totalizzato 883.000 spettatori nella prima parte (10,4% di share) e 1.059.000 nella seconda (11,5% di share). Sulla controparte di Canale 5, Verissimo condotto da Silvia Toffanin ha dominato la fascia serale con 1.739.000 spettatori nella prima parte (19,9% di share) e 1.692.000 nella seconda (19,2% di share), titolata “Giri di Valzer”.

Milly Carlucci commenta i risultati di Ballando con le Stelle

Alla fine della serata, la conduttrice Milly Carlucci ha offerto il suo punto di vista sui numeri della ventunesima edizione di Ballando con le Stelle. Nei primi momenti di messa in onda, lo show ha raggiunto un picco del 25,6% di share, con punte che hanno toccato il 35%. “Parlare di vittoria o sconfitta non ha senso, non è una partita di calcio”, ha affermato Carlucci, sottolineando che il successo di un format dipende dalla qualità complessiva e dal coinvolgimento del pubblico, più che da una semplice gara di numeri.

Riguardo alla giuria, Carlucci ha elogiato l’arrivo di Alberto Matano e Barbara d’Urso, definendola una “rinascita” e ha riconosciuto il valore dei veterani Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, ma ha rimarcato che il loro contributo appartiene al “passato”. L’attrice ha inoltre descritto il cast di quest’anno come “forse il miglior cast di sempre”, segno di grande fiducia nella direzione creativa del programma.