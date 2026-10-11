Nel periodo compreso tra mercoledì 14 e venerdì 16 ottobre la A4 Milano-Brescia subirà una serie di interruzioni notturne che interesseranno sia il raccordo verso la A52 tangenziale nord sia il casello di Dalmine. Le chiusure sono programmate dalle ore 22:00 alle 05:00, con iniziative di manutenzione preventiva volte a garantire la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture autostradali.

Chiusura del raccordo A4-A52 verso la tangenziale nord

Il tratto di immissione sulla A52 tangenziale nord in direzione Bologna sarà inattivo per tre notti consecutive: mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 ottobre. L’intervento riguarda la ristrutturazione di un cavalcavia strategico, opera necessaria per preservare la stabilità strutturale dell’opera. Durante le fasce orarie di lavoro, il flusso di veicoli provenienti da Torino non potrà accedere direttamente alla tangenziale, costringendo gli automobilisti a seguire percorsi alternativi indicati dall’autostrada.

Alternative suggerite per la direzione Bologna

Il primo itinerario consigliato prevede l’uscita allo svincolo di Sesto San Giovanni da dove si prosegue sulla SS36 fino a ricongiungersi con la A52 in direzione Bologna. Questa soluzione permette di aggirare il punto di chiusura mantenendo una distanza di pochi chilometri dal percorso originario.

Alternative per la direzione Milano

Chi viaggia verso Milano può optare per una deviazione più lunga: proseguire sull’A4 in direzione Brescia-Venezia, accedere poi alla A51 tangenziale est e seguire la direttrice verso Bologna. Sebbene comporti un leggero incremento di tempo, questa rotta evita l’ingorgo nella zona di Sesto e garantisce un flusso continuo di traffico.

Interventi notturni al casello di Dalmine

Parallelamente, il casello di Dalmine subirà due chiusure notturne, entrambe valide per le due direzioni di marcia – Milano e Brescia. La prima chiusura avrà luogo dalle 22:00 del 14 ottobre alle 05:00 del 15 ottobre e sarà dedicata all’ispezione e manutenzione della segnaletica verticale. La seconda, più impegnativa, partirà alle 21:00 del 16 ottobre per terminare alle 05:00 del 17 ottobre, durante la quale verrà effettuata la pavimentazione del manto stradale.

Prima chiusura: ispezione della segnaletica verticale

Durante le prime quattro ore di interruzione, gli operatori controlleranno l’integrità dei cartelli di segnalazione, verificandone visibilità, correttezza dei messaggi e adranno eventuali sostituzioni. Gli automobilisti diretti verso Milano sono invitati a utilizzare il casello di Capriate come ingresso alternativo, mentre quelli diretti verso Brescia dovranno deviare al casello di Bergamo.

Seconda chiusura: lavori di pavimentazione

Il lavoro di pavimentazione prevede il rinnovamento del manto stradale per migliorare l’aderenza e ridurre i rumori di rotolamento. Anche in questo caso, le vie di svolta consigliate sono gli stessi caselli di Capriate e Bergamo, segnalati da numerosi cartelli e da pannelli a messaggio variabile lungo l’autostrada.

Come rimanere informati e quale percorso scegliere

Per un viaggio senza sorprese, è opportuno consultare gli aggiornamenti in tempo reale disponibili sul sito o sull’app Autostrade per l’Italia. Il servizio di call center viabilità attivo 24 ore su 24 al numero 803.111, fornisce indicazioni puntuali su eventuali modifiche dell’orario e sugli avvisi di traffico. Tenere d’occhio i pannelli a messaggio variabile lungo i tratti interessati rappresenta la soluzione più immediata per adeguare il proprio itinerario alle condizioni operative del momento.

Scegliendo i percorsi alternativi suggeriti e mantenendo costante l’attenzione alle fonti ufficiali di informazione, è possibile evitare ritardi ingiustificati e garantire una circolazione fluida anche durante le opere di manutenzione.