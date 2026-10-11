Il talent show più amato dal pubblico italiano riapre le porte della sua scuola domenica 11 ottobre, alle ore 14:00, su Canale 5. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in diretta che on-demand, per chi non può seguirla in chiaro. Dopo mesi di preparazione dietro le quinte, gli spettatori potranno assistere al primo appuntamento della 26ª edizione, intitolata Amici 26 con un programma ricco di sorprese e cambi di squadra.

Il nuovo cast dei professori: chi resta e chi arriva

Il cuore pulsante di Amici 26 è costituito dal gruppo di insegnanti, responsabili della formazione dei giovani talenti. Su 12 posti disponibili, sei sono stati confermati, mentre gli altri sei hanno subito una completa ristrutturazione.

Professori confermati

Rudy Zerbi, l’ex conduttore di X Factor rimane al timone della categoria canto, garantendo continuità e la sua esperienza di scouting musicale.

Accanto a lui, Alessandra Celentano continua a dirigere la disciplina del ballo, mentre Lorella Cuccarini passa dalla tradizionale sezione canto a quella del ballo, portando la sua storica eleganza sul parquet.

Nuovi volti in palestra

Tre nuovi volti hanno preso posto tra i professori: Ambra Angiolini ex giudice di X Factor entra a guidare la categoria canto con un approccio fresco e giovane; Samurai Jay cantante affermato, condivide il banco con Rudy Zerbi, assumendo un ruolo di co-responsabile; Amadeus fino ad ora giudice della fase serale, è promosso a professore, ampliando la sua influenza sulla formazione dei concorrenti.

Le uscite dal cast e i messaggi degli ex professori

Non tutti i volti familiari hanno proseguito il percorso. Anna Pettinelli ha lasciato il programma per interiorizzare un nuovo progetto televisivo, partecipando come concorrente a Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. Nonostante la partenza, mantiene ottimi rapporti con Maria De Filippi.

Le coreografe Veronica Peparini e Emanuel Lo hanno comunicato la fine della loro avventura su Instagram. Peparini ha scritto: «Il mio in bocca al lupo speciale oggi va ad Amici, dove ho trascorso 13 anni… sento le persone qui come una famiglia». Lo, dal canto suo, ha dichiarato: «Domani riparte Amici. Quest’anno non ricoprirò il ruolo di professore, ma felice e grato del viaggio fatto insieme in questi anni». Entrambi hanno sottolineato che l’addio è avvenuto in modo sereno e senza polemiche.

Le novità in aula: sport, canto e ballo

La nuova edizione introduce due nuove discipline sportive: judo e pugilato con gli allievi India e Gabriele rispettivamente. Inoltre, aggiunge una terza disciplina – il pattinaggio artistico su rotelle – che accoglierà un nuovo partecipante entro una settimana.

Per quanto riguarda i cantanti, la prima selezione conta diversi nomi: Nicolò, Kashmire, Andrea, Tìaso, Posniak, Jed, Erness, Saitta, Aura, Shari, Heros e Manuel. I ballerini confermati sono Clara, Celeste, Napo, Anna, Anna Messina, Lollo e Riccardo, per un totale complessivo di 25 concorrenti.

La puntata d’apertura vedrà la partecipazione dell’ex vincitore Lorenzo Salvetti, che si esibirà in un inedito accompagnato da Erocaddeo, offrendo al pubblico un primo assaggio del livello artistico che si potrà attendere durante la stagione.

Come seguire Amici 26

Il ritratto di Amici 26 è quindi caratterizzato da un mix equilibrato di continuità e rinnovamento: professori storici accanto a volti nuovi, discipline tradizionali integrate da sport emergenti, e un cast di giovani talenti pronto a mettersi alla prova. Gli spettatori potranno seguirlo in televisione su Canale 5 o online tramite Mediaset Infinity, scegliendo la modalità più comoda per loro.