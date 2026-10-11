Fabrizio Corona è stato aggredito e rapinato nel pomeriggio di ieri sotto casa sua a Milano, in zona piazzale Dateo. A dare l'allarme è stato lo stesso ex re dei paparazzi, che ha chiamato il 112. Sul caso indagano le autorità.

Paura per Fabrizio Corona, aggredito e rapinato nel pomeriggio di ieri, sabato 10 ottobre 2026, sotto casa sua a Milano, in zona piazzale Dateo. Sul caso indagano i Carabinieri, intanto ha parlato l’avvocato dell’ex re dei paparazzi.

Paura per Fabrizio Corona, aggredito e rapinato sotto casa

La notizia aveva cominciato a circolare sui socia, poi è stata confermata al Tg3 Lombardia da Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona: l’ex re dei paparazzi è stato aggredito e rapinato nel pomeriggio di ieri, sabato 10 ottobre 2026, sotto casa sua a Milano, in zona piazzale Dateo.

A dare l’allarme è stato lo stesso Corna, il quale ha chiamato il 112. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia Monforte. Secondo quanto finora ricostruito, Fabrizio Corona sarebbe stato avvicinato da un gruppo di persone, che lo avrebbero minacciato con un oggetto appuntito e aggredito, per poi portargli via due orecchini e due collanine.

L’ex re dei paparazzi avrebbe riportato alcune escoriazioni, senza però la necessità di essere trasportato in ospedale. Ma ecco cosa ha raccontato il suo avvocato.

Fabrizio Corona aggredito sotto casa. L’avvocato rivela: “Erano in sei”

A confermare la notizia dell’aggressione ai danni di Fabrizio Corona il suo avvocato, Ivano Chiesa, al Tg3 Lombardia: È stato aggredito fuori da casa sua da sei persone”.

Secondo inoltre quanto avrebbe intuito lo stesso ex re dei paparazzi dal modo in cui parlavano, gli aggressori sarebbero di origine calabrese. “Lui dice: ‘Io mi sono difeso, uno contro sei, ho fatto quello che potevo’“, ha riferito il legale, “mi ha detto che sta bene, a parte qualche escoriazione, niente di grave“. L’avvocato Chiesa ha poi aggiunto che Corona farà denuncia. Spetterà poi alle indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia Monforte a stabilire chi siano gli uomini e quale sia stato il movente. Al momento, come riferito dall’avvocato, non ci sono elementi per ipotizzare chi possa essere stato, Corona infatti non gli avrebbe riferito minacce recenti: “Certo, è molto esposto, anche per il problema del partito, per tutte le cose che fa. Io gli ho detto di stare attento, ma di più non posso fare”. Intanto, gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per vedere se è stato ripreso qualcosa o se possa esserci qualche elemento utile alle indagini.