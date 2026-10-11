La manifestazione balenare più attesa d’Italia, la Barcolana, ha trasformato l’edizione 2026 in un vero crocevia tra sport, tecnologia e politica marittima. Ospitata a Trieste a bordo della storica nave Vespucci, la regata ha offerto non solo spettacolari corse in mare aperto, ma anche una piattaforma di dialogo per le istituzioni, i costruttori navali e le comunità costiere.

In questo contesto, sono emerse tematiche cruciali: la necessità di rafforzare la sicurezza marittima l’avanzamento verso navi più verdi e l’entusiasmo per le competizioni locali, come le Veleggiate civitanovesi.

Il valore della sicurezza marittima al centro della Barcolana

L’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ha aperto il convegno sottolineando che non c’è sviluppo senza sicurezza.

Ha ricordato come l’Italia, con i suoi cantieri, porti e una flotta in costante crescita, debba garantire protezione a chi vive e lavora sul mare. La cultura marittima ha aggiunto, è il pilastro su cui si fonda l’economia nazionale, e la vela diventa un esempio pratico di cooperazione di equipaggio necessario per raggiungere obiettivi comuni. Il messaggio è stato chiaro: il futuro della navigazione dipende da regole più severe e da un impegno condiviso per la salvaguardia delle rotte.

Fincantieri presenta navi a idrogeno e digitalizzazione a bordo

Biagio Mazzotta, presidente di Fincantieri, ha illustrato la visione della nave del futuro un mix di sostenibilità ambientale e intelligenza digitale. La prima imbarcazione al mondo alimentata da idrogeno liquido è stata varata a febbraio e sarà consegnata entro la fine dell’anno, promettendo tratti a emissione zero. Parallelamente, l’azienda sta sperimentando l’uso di energia nucleare marittima sebbene rimanga un progetto a lungo termine. Sul fronte digitale, Fincantieri ha già consegnato una nave “col cervello”, capace di apprendere, ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi grazie a un ecosistema software aggiornabile costantemente. L’adozione di cobot e di saldatori robotizzati, in fase di test, punta a migliorare la sicurezza dei cantieri e a incrementare la produttività, dimostrando che tecnologia e risorse umane devono evolvere insieme.

Le Veleggiate civitanovesi 2026: classifica e premi

Parallelamente all’eco-evento di Trieste, il Club Vela Portocivitanova ha concluso la sua quinta tappa di regate, con 71 imbarcazioni che hanno solcato le acque adriatiche in una giornata di sole e brezza leggera. La classifica finale ha favorito la “Chimera” di Sandro Menchi (classe R) e la “Supertramp” di Marco Sfoglia (classe 0), seguite da Diana, Do leoni, Aegir, Maeree e Mati nelle rispettive categorie. I vincitori saranno premiati durante una cena sociale che, pur limitata al club, conferisce prestigio nel panorama nautico adriatico. Inoltre, il Club Vela ha celebrato la vittoria del Trofeo dei circoli nella Regata del Conero, segnalando un anno di successi per la comunità vela locale.

Impatto sul territorio e prospettive future

Le iniziative presentate durante la Barcolana, dalla sicurezza marittima alle navi a idrogeno, trovano eco nelle realtà costiere come Civitanova, dove le regate non sono solo competizioni, ma anche occasione per promuovere turismo, cultura e innovazione. Il recupero dei fari dismessi, citato da Luca Andreoli, ha trasformato strutture demaniali in attrazioni turistiche, dimostrando che il patrimonio marittimo può essere valorizzato attraverso l’uso creativo. Guardando al futuro, la sinergia tra istituzioni, industria e comunità veliche suggerisce che la vela italiana continuerà a essere un vettore di coesione socialesviluppo sostenibile e eccellenza sportiva.