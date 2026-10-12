Gianni Sperti investe a Sava, si forma da bartender e torna su Uomini e Donne

Gianni Sperti, volto noto da più di due decenni nel dating show Uomini e Donne ha deciso di ampliare il proprio operato al di fuori del piccolo schermo. Dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista fin dal 2003, l’ex ballerino di 53 anni ha avviato una nuova avventura imprenditoriale, dimostrando una chiara volontà di diversificare i propri investimenti.

Il progetto si concretizza nella apertura di un locale nella cittadina di Sava, in provincia di Taranto, a pochi chilometri da Manduria, luogo di nascita di Sperti. Il nuovo bar, chiamato “Ventidue”, è stato lanciato insieme alla sorella Cinzia, che condivide l’entusiasmo e la gestione del posto. Il nome, ancora avvolto nel mistero, ha già suscitato curiosità tra gli abitanti del territorio e i fan del conduttore.

Il nuovo locale “Ventidue” nasce a Sava

Il pub Ventidue si presenta come un punto di ritrovo accogliente per la popolazione locale e per i visitatori di passaggio. Situato in una zona centrale di Sava, il locale ha puntato su un design sobrio ma curato, con una selezione di cocktail pensati per valorizzare prodotti tipici pugliesi.

La presenza della sorella Cinzia nella gestione quotidiana aggiunge un valore familiare al progetto, ribadendo l’importanza dei legami di sangue in questa iniziativa.

Il percorso da bartender di Sperti

Per non limitarsi a un ruolo puramente amministrativo, Gianni Sperti ha seguito un corso da bartender deciso di apprendere le tecniche di miscelazione e di servizio. Questa scelta indica la volontà di partecipare attivamente al funzionamento del locale, intervenendo al bancone quando gli impegni televisivi lo consentono. Il percorso di formazione ha permesso a Sperti di ottenere le competenze base per preparare cocktail classici e innovativi, consolidando così la sua immagine di imprenditore pratico.

Il ritorno sul set di Uomini e Donne

Parallelamente alla nuova avventura imprenditoriale, Gianni Sperti ha ripreso il suo ruolo di opinionista nel programma Uomini e Donne dove collabora da lungo tempo con la conduttrice Maria De Filippi. Dopo una breve pausa, è tornato in studio, confermando ai fan la continuità della sua presenza nel panorama televisivo italiano. La sua esperienza e il suo stile diretto continuano a suscitare dibattiti e a influenzare le dinamiche del format.

Le voci di un addio e l’arrivo di Alessandra Mussolini

Nel periodo estivo sono circolate indiscrezioni secondo cui Sperti avrebbe voluto abbandonare il programma, ma tali notizie si sono rivelate infondate. Contestualmente, il cast ha accolto una nuova opinionista: Alessandra Mussolini recentemente vincitrice della edizione del grande fratello Vip. L’ex politica è stata inserita nella squadra di consiglieri, suscitando interesse e creando nuove dinamiche all’interno del talk show.

Una vita privata dietro le quinte

Nonostante la crescente esposizione mediatica, Gianni Sperti mantiene una privacy estremamente rigorosa. Negli ultimi anni, i gossip tentano di scoprire eventuali relazioni sentimentali o dettagli della sua vita personale, ma finora non è emerso alcun elemento concreto. La sua capacità di tenere al riparo la sfera privata è diventata quasi leggendaria, facendo di lui un modello per molti personaggi noti che desiderano proteggere la propria intimità.