In Germania le nozze forzate coinvolgono anche bambine e adolescenti. Dal 2012 sono stati registrati ben 358 matrimoni con minori in Baden-Wurttemberg, con solo 8 annullati.

In Germania si torna a parlare dei matrimoni precoci. Pensate che dal 2012 sono stati registrati ben 358 matrimoni con minori nel Baden-Wurttemberg, con solo 8 annullati. Ma ecco tutti i dati.

Spose a 11 anni: i numeri dei matrimoni precoci inquietano Germania ed Europa

Si torna a parlare dei matrimoni precoci in Germania a seguito di un’interrogazione di Afd nel Baden-Wurttemberg, che ha fatto emergere centinaia di casi che coinvolgono proprio dei minori.

Nella maggior parte di casi si tratta di bambine, soprattutto di 11 anni, e di adolescenti, date in spose a ragazzi più grandi o adulti. Pensate che in Germania dal 2012 i casi registrati solo in questo Land sono stati 358 e si tratta solo dei casi emersi. Solo lo 0,3% riguarda cittadini tedeschi, gli altri riguardano cittadini provenienti da Paesi islamici.

Questi matrimoni, come emerso precedenti analisi, sono stati celebrati soprattutto nei Paesi d’origine ma, visto che in Germania sono espressamente vietati dal 2017, nel Land ne sono stati annullati solamente otto. Tra gli otto matrimoni annullati con sentenza definitiva c’è quello di una bambina irachena di 11 anni con un ragazzo iracheno di 17 anni, annullato nel 2020.

Nel 2018 invece era stato sciolto il matrimonio di una ragazza afghana di 14 anni con un uomo di 30 anni. Altri due annullamenti sono stati pronunciati invece nel 2024: uno riguardava una ragazza tedesca di 16 anni sposata con un pakistano di 25 anni, l’altro una ragazza siriana di 16 anni con un connazionale di 27.

Spose a 11 anni: i dati dell’Unicef

Il fenomeno dei matrimoni precoci preoccupa. L’Unicef definisce il matrimonio precoce come “una violazione fondamentale dei diritti umani.” Dai dati delle Nazioni Uniti emerge che nel mondo una donna su cinque si è sposata prima di compiere i 18 anni. Nell’Africa Occidentale e Centrale la quota raggiunge il 32% .