Ascolti tv 17 settembre: Tale e Quale show parte col 22.5% e doppia il GF Vip

Tale e Quale show vince sul Grande Fratello Vip e ottiene il doppio dello share: i dati sugli ascolti di venerdì 17 settembre 2021.

Stando ai dati Auditel relativi agli ascolti tv di venerdì 17 settembre 2021, la prima puntata di Tale e quale show ha totalizzato il 22.5% di share e ha tenuto davanti agli schermi quasi 4 milioni di spettatori (3.969.000).

Numeri doppi rispetto a quelli del Grande Fratello Vip che si è fermato al 14.7% (con picchi del 22% dall’1:27 all’1:41) e a 2.001.000 milioni di utenti.

Ascolti tv 17 settembre 2021

Per quanto riguarda gli altri canali, su Rai 2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha interessato 1.273.000 spettatori (6%) e Bull 755.000 (4.3%). I dati di Italia 1, dove è andato in onda Rambo, parlano di un’utenza pari a 1.298.000 e uno share del 6.5%.

Su Rai 3 Dolceroma è stato visto da 462.000 spettatori e ha totalizzato uno share del 2.3%) mentre Quarto Grado, in onda su Rete 4, ha ricevuto le attenzioni di 965.000 spettatori (6.3%).

Ascolti tv 17 settembre 2021: i dati

Su La7 Propaganda Live ha registrato 704.000 spettatori con il 4.8% di share, su Tv 8 la replica di Gomorra 3 ha segnato 354.000 spettatori pari all’1.8 mentre sul Nove Sono Nata il Ventitrè è stato seguito da 597.000 spettatori (3%).

Sul 20 The Accountant è stato scelto da 386.000 spettatori (2.1%), su RaiMovie Qualcosa è cambiato da 238.000 spettatori (1.3%) e su RealTime Bake Off – Dolci in Forno ha realizzato un ascolto pari a 589.000 spettatori e il 2.9% di share.