Tu Sì Que Vales continua ad uscire vincitore dalla gara dello share contro Ballando con le Stelle. Scopriamo i dati Auditel.

I dati auditel della prima serata di sabato 29 ottobre svelano una nuova vittoria assoluta di Tu Sì Que Vales. A poca distanza troviamo Ballando con le Stelle, che sta ottenendo un grande successo.

Ascolti tv 29 ottobre: vince ancora una volta Tu Sì Que Vales

Sabato 29 ottobre 2022, in prima serata, si è tenuta una nuova sfida dello share tra Tu Sì Que Vales e Ballando con le Stelle. Le due trasmissioni si stanno sfidando costantemente ogni sabato sera, per ottenere il maggior numero d’ascolti. La vittoria per questa serata è andata ancora una volta a Tu Sì Que Vales, andato in onda dalle 21:23 alle 00:56 su Canale 5. La trasmissione ha raccolto davanti allo schermo 4.190.000 spettatori, con uno share del 28.6%.

Seconda posizione per Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:19 all’1:06 su Rai1, che ha conquistato 3.439.000 spettatori, ottenendo uno share del 23.8%.

Gli ascolti tv degli altri canali

Su Rai2 è andato in onda Blue Bloods, che è stato seguito da 841.000 spettatori, per uno share del 4.7%. Sapiens – Un solo pianeta, in onda su Rai3, ha conquistato 745.000 spettatori, per uno share del 4.7%.

Su Rete4 è andato in onda Dunkirk, che ha totalizzato 405.000 spettatori, per uno share del 2.4%. Sing, film d’animazione in onda su Italia1, ha coinvolto 558.000 spettatori, per uno share pari al 3.2%. In Onda – Prima Serata, su La 7, ha registrato 654.000 spettatori, per uno share del 3.5%. Su Tv8 è andato in onda 4 Hotel, che ha conquistato 295.000 spettatori, per uno share dell’1.6%.

Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani, in replica sul Nove, è stata seguita da 193.000 spettatori, per uno share dell’1.1%.