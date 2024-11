Rai 1 conquista il prime time

Nel panorama televisivo del venerdì sera, Rai 1 si conferma leader indiscusso degli ascolti con il suo programma Tale e Quale Show, che ha attirato ben 3.274.000 spettatori, corrispondenti a un 22.3% di share. Questo risultato evidenzia non solo la popolarità del format, ma anche la capacità della rete di intrattenere il pubblico con contenuti di qualità. La trasmissione, che mette in competizione vari artisti nel reinterpretare brani musicali, continua a riscuotere un grande successo, dimostrando l’affetto del pubblico per la musica e l’intrattenimento.

Canale 5 e la sfida con Storia di una famiglia perbene 2

In netto contrasto, Canale 5 ha visto il suo programma Storia di una famiglia perbene 2 raccogliere solo 2.134.000 spettatori, con uno share del 13.4%. Questo risultato mette in luce le difficoltà della rete nel competere con Rai 1, nonostante gli sforzi per attrarre il pubblico con storie avvincenti. La serie, pur avendo una trama interessante, non è riuscita a catturare l’attenzione necessaria per contrastare il successo di Rai 1.

Le altre reti e la loro performance

Rete 4 ha ottenuto il terzo posto con Quarto Grado, che ha radunato 1.072.000 spettatori e un 7.9% di share. Anche il Nove ha partecipato alla competizione con Fratelli di Crozza, che ha raggiunto 967.000 spettatori (5.6%). Italia 1 ha proposto Piccoli brividi, conquistando 831.000 utenti (5.1%), mentre La7 ha ottenuto 811.000 spettatori (6.3%) con Propaganda Live. Rai 2 ha intrattenuto il pubblico con N.C.I.S. e N.C.I.S. Hawai’i, rispettivamente con 799.000 e 668.000 spettatori.

Access Prime Time: Stefano De Martino inarrestabile

Nel segmento dell’Access Prime Time, Affari Tuoi di Stefano De Martino ha continuato a dominare con 5.340.000 spettatori e un 27.5% di share. Al contrario, Striscia la Notizia di Canale 5 ha raccolto solo 2.587.000 spettatori (13.3%). La competizione si fa sempre più serrata, e i risultati evidenziano una chiara preferenza del pubblico per i format di Rai 1.

Le sfide della fascia preserale

La fascia preserale ha visto Reazione a Catena conquistare 3.731.000 spettatori (22.4%), mentre Gira La Ruota della Fortuna ha raggiunto 2.142.000 utenti (15.5%). Anche in questa fascia, Rai 1 ha dimostrato di avere la meglio, mentre i programmi di Canale 5 faticano a mantenere il passo. La situazione si complica ulteriormente per Rai 2, il cui nuovo programma La porta magica ha registrato solo 246.000 spettatori (2.4%), evidenziando una difficoltà nel coinvolgere il pubblico.