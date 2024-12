Ascolti tv: il conte di montecristo conquista la serata

Il trionfo de Il Conte di Montecristo

La serata di venerdì 27 dicembre ha visto il trionfo della seconda parte de Il Conte di Montecristo, un film francese che ha saputo catturare l’attenzione di ben 3.518.000 spettatori, registrando uno share del 20.5%. Questo adattamento dell’omonimo romanzo di Alexandre Dumas racconta la storia di Edmond Dantés, un marinaio ingiustamente incarcerato, che trama la sua vendetta contro coloro che lo hanno tradito. La pellicola ha dimostrato di avere un forte richiamo emotivo, riuscendo a coinvolgere il pubblico in una narrazione avvincente e ricca di colpi di scena.

La concorrenza: Aladdin e altri programmi

Al secondo posto si è piazzato il film Aladdin, trasmesso su Rai Uno, con Will Smith nei panni del genio della lampada, che ha intrattenuto 2.543.000 utenti e uno share del 15.3%. Nonostante il buon risultato, il film non è riuscito a competere con la potenza narrativa de Il Conte di Montecristo. Altri programmi, come Storie di Donne al Bivio su Rai 2, hanno totalizzato 748.000 spettatori (5%), mentre Codice d’onore su Italia1 ha raggiunto 1.131.000 italiani (7.3%).

Il dominio di Affari Tuoi e L’Eredità

Nel segmento dell’access prime time, Affari Tuoi ha registrato dati straordinari, con 5.576.000 spettatori e uno share del 27.6%. Al contrario, Striscia la Notizia ha raccolto 3.270.000 spettatori (16.2%), mostrando un buon risultato ma non sufficiente a superare il programma di Rai Uno. Marco Liorni, al timone de L’Eredità, ha confermato il suo successo, raccogliendo 2.787.000 spettatori (19.2%) nella prima parte e 4.077.000 (24.1%) nella seconda, dimostrando di essere uno dei conduttori più amati della televisione italiana.

Ascolti pomeridiani e mattutini

Passando agli ascolti pomeridiani, Caterina Balivo con La Volta Buona ha totalizzato 1.811.000 spettatori (14.7%) nella prima parte. Su Canale 5, Beautiful ha raggiunto 2.066.000 spettatori (15%). Nel segmento mattutino, Unomattina ha registrato 992.000 utenti (20.3%), mentre Storie Italiane ha ottenuto 950.000 spettatori (19.2%) nella prima parte. Questi dati evidenziano l’interesse costante del pubblico per i programmi di intrattenimento e informazione, confermando la vitalità del panorama televisivo italiano.