Il debutto di Sognando Ballando

Ieri sera, Milly Carlucci ha fatto il suo ritorno in video con il nuovo programma primaverile “Sognando Ballando Con Le Stelle”, un progetto fortemente voluto dalla Rai. Tuttavia, il debutto non ha rispettato le aspettative, registrando solo 2.407.000 spettatori e un modesto 16,7% di share.

Questo risultato è stato inferiore a quello di altre trasmissioni, come “L’AcchiappaTalenti” dello scorso anno, che aveva ottenuto 2.667.000 telespettatori e il 17,2% di share.

Il confronto con la concorrenza

La serata di ieri ha visto anche la competizione con Canale 5, dove il programma “Tradimento” ha conquistato 2.472.000 spettatori e un share del 15,9%. Questo confronto mette in evidenza le difficoltà di Carlucci nel mantenere l’attenzione del pubblico, soprattutto in un contesto televisivo dove i reality show stanno dominando le classifiche di ascolto. La presenza di ospiti come Giulia Vecchio, che ha imitato la conduttrice, non è bastata a risollevare le sorti del programma.

Le reazioni e le aspettative future

Nonostante il risultato deludente, Milly Carlucci ha accolto con entusiasmo i suoi ospiti, tra cui Hoara Borselli, la prima vincitrice di “Ballando con le Stelle”. La nostalgia e l’emozione per il ritorno sulla pista da ballo sono state palpabili, ma il pubblico sembra aver risposto in modo tiepido. Con la nuova edizione di “Amici” che continua a ottenere ascolti eccellenti, con 3.583.000 telespettatori e il 25,9% di share, la Rai dovrà riflettere su come rilanciare il suo palinsesto e attrarre nuovamente il pubblico.