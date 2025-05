Il ritorno di L’Isola dei Famosi

Ieri sera, Veronica Gentili ha guidato la seconda puntata della 19esima edizione de L’Isola dei Famosi, con Simona Ventura come unica opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras. Gli ascolti hanno registrato un totale di 2.049.000 telespettatori, corrispondenti a un 17,5% di share. Un risultato che, sebbene non eccezionale, segna un leggero incremento rispetto alla prima puntata, che aveva totalizzato 2.039.000 telespettatori e un 18,9% di share.

La competizione con Rai Uno

Su Rai1, la serie Gerri ha ottenuto un ascolto di 3.220.000 telespettatori, pari al 19% di share, confermando la solidità della programmazione della rete. La sfida tra i due canali si fa sempre più intensa, con Mediaset che cerca di recuperare terreno dopo un’edizione precedente di L’Isola non particolarmente brillante. La conduttrice Gentili ha espresso le sue preoccupazioni riguardo agli ascolti, affermando di sentirsi ansiosa e di voler restituire autenticità al reality.

Il televoto e le dinamiche del reality

Al televoto sono finite Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti per il gruppo dei Senatori, mentre Leonardo Brum e Carly Tommasini sono stati scelti per il gruppo dei Giovani. La tensione cresce tra i concorrenti, con il pubblico chiamato a decidere chi salvare. La conduttrice ha sottolineato l’importanza dell’esperimento umano, dove i naufraghi si mettono in gioco senza filtri, mostrando la loro vera essenza.

Altri programmi in onda

Nel panorama televisivo, Milly Carlucci ha lanciato il suo nuovo programma Sognando Ballando Con Le Stelle, ma gli ascolti non hanno brillato, con solo 1.774.000 spettatori per Techetechetè. Anche Amici continua a mantenere alta l’attenzione, con la semifinale che ha registrato 3.583.000 telespettatori e un 25,9% di share. La competizione tra i reality e i talent show è più accesa che mai, con il pubblico sempre più coinvolto nelle dinamiche di voto e nelle eliminazioni.