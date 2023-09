Asia Argento, in occasione del suo 48esimo compleanno, ha confessato di avere ancora un rapporto complicato con lo specchio. La nudità, però, non c’entra nulla.

Asia Argento: il rapporto complicato con lo specchio

Tramite i suoi profili social, Asia Argento ha condiviso una serie di scatti per festeggiare a modo suo il 48esimo compleanno. La regista e attrice è fuggita all’estero per non dover trascorrere questa giornata con gli altri, ma questo non significa che non voglia ricordare quanti hanno reso più belli questi anni. Il suo problema con lo specchio, però, rimane ed è proprio con una foto che la ritrae sola che ha voluto aprire la carrellata delle immagini postate su Instagram.

Le parole di Asia Argento

A didascalia delle foto, Asia Argento ha scritto:

“Oggi compio 48 anni, pubblico un selfie audace, ma non tanto per la mia nudità – a quella vi ho anestetizzati da quando ero una teenager – la verità è che per me è ancora complicato guardarmi allo specchio e dirmi che mi voglio bene per davvero. Che mi accetto per quella che sono. Che merito anche io il meglio. Sto facendo degli sforzi incredibili per progredire ma a volte sta vita mi sembra una danza assurda, un passo avanti e due indietro. Non mi piacciono i compleanni, quelli degli altri per niente e i miei ancora meno. Anche quest’anno scappo all’estero pur di non festeggiarlo con “famiglia” (non parlo dei miei figli, con loro ogni giorno è una festa) e “conoscenti” vari”.

Il rapporto complicato con lo specchio nasconde qualcosa di molto più profondo che la mancata accettazione dell’immagine riflessa.

Il bilancio di Asia Argento

Asia Argento ha concluso: