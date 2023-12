Ospite a La Volta Buona Asia Argento ha svelato alcuni retroscena sul difficile rapporto da lei avuto con sua madre, Daria Nicolodi.

Asia Argento: il rapporto con Daria Nicolodi

A La Volta Buona Asia Argento si è commossa fino alle lacrime vedendo alcune immagini di sua madre, Daria Nicolodi, e ha confessato che il loro rapporto sarebbe stato caratterizzato purtroppo da anni molto difficili. L’attrice ha anche ammesso che sua madre sarebbe stata solita picchiarla, e ha detto:

“Mi picchiava in maniera molto violenta. Ero la più forte delle mie sorelle. Le rispondevo e per questo picchiava me e non loro. E’ stata una grande vergogna che mi sono portata dentro il fatto di essere stata picchiata”, e ha ammesso: “Forse le ricordavo mio padre… Lei ha avuto grandi conflitti con lui fino alla morte. Ha avuto grandi risentimenti”. La sua storia ha generato la commozione da parte di fan, amici e colleghi che le hanno espresso il loro affetto e la loro solidarietà tramite social, dove già in passato Asia Argento aveva già parlato dei momenti difficili vissuti a causa di sua madre.“Non me l’aspettavo… Mi sono accorta rivedendo queste immagini che io non ci penso mai a mia madre. Non ci posso pensare. Non la odiavo e non riesco a esprimere quanto mi manca. La chiamavo di notte. Era più facile perché entrambe eravamo ubriache. Purtroppo non ricordo cosa ci dicevamo”, ha dichiarato l’attrice.