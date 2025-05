Un fenomeno inquietante

Negli ultimi anni, i festeggiamenti di Capodanno in diverse città italiane, come Roma e Milano, hanno visto un aumento preoccupante di assalti sessuali di massa. Questi eventi, che richiamano pratiche come il taharrush gamea, rappresentano non solo un attacco alla dignità delle donne, ma anche un segnale allarmante di una cultura che spesso minimizza la violenza di genere.

Il taharrush gamea e le sue radici

Il taharrush gamea è un fenomeno che ha origini in contesti culturali specifici, dove gruppi di uomini si uniscono per molestare sessualmente donne in spazi pubblici. Questo rituale, descritto da antropologi e sociologi, è visto come un’umiliazione collettiva e un modo per esercitare il potere. In Italia, la ripetizione di tali episodi durante eventi festivi solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla protezione delle donne.

Le reazioni della società e delle istituzioni

Le reazioni a questi assalti sono state varie. Mentre molti cittadini esprimono indignazione e chiedono misure più severe contro i colpevoli, le istituzioni faticano a trovare risposte adeguate. Le forze dell’ordine sono spesso criticate per la loro incapacità di prevenire tali eventi, e le vittime si trovano a dover affrontare non solo il trauma dell’aggressione, ma anche il rischio di essere giudicate dalla società. È fondamentale che le autorità prendano sul serio queste segnalazioni e lavorino per creare un ambiente più sicuro per tutti.