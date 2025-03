Un assalto ben pianificato

Un furgone portavalori della Cosmopol è stato oggetto di un audace assalto lungo la statale 655, nei pressi di Candela, in provincia di Foggia. L’episodio, avvenuto in un’area strategica ai confini con la Basilicata, ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Secondo le prime ricostruzioni, una banda armata ha bloccato il traffico veicolare, utilizzando un mezzo pesante e un autobus di linea come ostacoli per facilitare l’operazione criminale.

La dinamica dell’assalto

Le modalità di esecuzione del colpo sono state particolarmente audaci. I malviventi, per intimidire gli automobilisti e garantire il successo dell’operazione, hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco. Questo gesto ha creato un clima di terrore, rendendo difficile qualsiasi tentativo di intervento da parte delle forze dell’ordine. Il furgone, che trasportava una considerevole somma di denaro contante diretto a Melfi, è stato quindi assaltato in un’azione che ha richiesto una pianificazione meticolosa e una coordinazione tra i membri della banda.

Le indagini in corso

Attualmente, le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per identificare i responsabili di questo crimine. Nonostante il bottino non sia ancora stato quantificato, l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei trasporti di valori nella regione. La presenza di bande organizzate che operano con tali modalità suggerisce un aumento della criminalità e la necessità di misure di sicurezza più rigorose. Fortunatamente, non si segnalano feriti tra i passanti o i membri dell’equipaggio del furgone, ma l’episodio ha lasciato un segno profondo nella comunità locale.