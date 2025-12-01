Assalto audace a un portavalori in Calabria: colpo spettacolare sull'A2

Nella mattinata di ieri, un evento drammatico ha sconvolto la tranquillità della A2, l’autostrada del Mediterraneo in Calabria. Un gruppo di banditi ha orchestrato un assalto a un furgone portavalori, rubando un bottino di circa due milioni di euro. La rapina si è verificata in un tratto isolato, precisamente all’interno di una galleria situata tra Scilla e Bagnara Calabra.

La dinamica dell’assalto

Il colpo è stato eseguito con una precisione che richiama le sceneggiature di un film d’azione. Intorno alle 6.30 del mattino, i malviventi hanno utilizzato due veicoli incendiati per bloccare il traffico. Questo stratagemma ha costretto gli altri automobilisti a fermarsi bruscamente, isolando il portavalori della società Sicurtransport. Durante l’operazione, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco, ma non si sono registrati feriti tra i presenti.

Il colpo premeditato

I ladri hanno dimostrato un’elevata organizzazione e preparazione. Utilizzando una tecnica già osservata in altri furti, prevalentemente ad opera di bande provenienti da Foggia e Sardegna, hanno ridotto la visibilità all’interno della galleria. Questa manovra ha reso più difficile una reazione tempestiva da parte degli agenti di sicurezza. Inoltre, hanno cosparso l’asfalto di chiodi a tre punte per ostacolare qualsiasi tentativo di fuga del portavalori.

Intervento delle forze dell’ordine

Immediatamente dopo l’accaduto, le forze dell’ordine sono accorse sul luogo per gestire la situazione. La Polizia di Stato, insieme ai Vigili del Fuoco, ha operato per spegnere le fiamme e garantire la sicurezza della viabilità. Le autorità hanno avviato un’indagine approfondita, raccogliendo testimonianze e analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tratto autostradale.

Le indagini in corso

Le operazioni di ricerca dei responsabili sono attualmente in fase di svolgimento. Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’assalto e identificare i membri del commando. Grazie all’analisi delle immagini delle telecamere e alle testimonianze dei presenti, si spera di ottenere indizi cruciali in grado di condurre all’arresto dei colpevoli.

L’evento ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza lungo le autostrade italiane, focalizzandosi in particolare sulle aree con traffico meno intenso. La rapina ha suscitato profonde preoccupazioni tra i cittadini e gli imprenditori, i quali richiedono l’implementazione di misure di protezione e sorveglianza più efficaci per prevenire il verificarsi di episodi simili in futuro.