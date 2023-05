Assegno unico maggio 2023: data di pagamento

L’Assegno unico e universale per i figli a carico verrà erogato dall’Inps entro lunedì 22 maggio 2023 se la domanda è stata inoltrata entro febbraio, entro fine mese invece per tutte le domande pervenute a partire da marzo.

Assegno unico 2023, cos’è cambiato e cosa no

Chi è beneficiario del Reddito di cittadinanza non ha l’obbligo di presentare alcuna domanda per l’Assegno unico e universale 2023. È di primaria importanza però ricordare che per ottenere l’Assegno unico senza interruzioni di pagamento tutti i beneficiari del nuovo sussidio Inps dovranno presentare al più presto il modello Isee 2023 (per chi non lo avesse già fatto).

Il primo gennaio 2023 è scattato un incremento del 50% dell’Assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e con figli di età compresa tra uno e tre anni per le famiglie con tre o più figli (e con Isee fino a 40mila euro). Prevista anche una maggiorazione del 50% dell’Assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Restano invariate le maggiorazioni dell’Assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.

Assegno unico, erogati 14,3 miliardi in 11 mesi

Da marzo 2022 a gennaio 2023. Erogati 14,3 miliardi in meno di un anno. I dati sono resi pubblici nell’aggiornamento dell’Osservatorio statistico dell’Inps sull’Assegno unico universale. Per effetto della rivalutazione, nell’anno corrente l’importo base dell’Assegno per ciascun figlio minore – in assenza di maggiorazioni – varia da un minimo di 54,10 euro (in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 43.240 euro) a un massimo di 189,20 euro (per Isee fino a 16.215 euro).