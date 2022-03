Assicurazione sanitaria privata: i servizi più utili per tutelare la propria salute

Prima di stipulare un'assicurazione privata vale la pena informarsi, in modo da capire quali siano i servizi che effettivamente vale la pena includere nel proprio pacchetto.

Stipulare un’assicurazione sanitaria privata è sicuramente un’ottima idea, soprattutto al giorno d’oggi considerati gli enormi limiti del Sistema Sanitario Nazionale che si sta dimostrando di anno in anno sempre meno adeguato alla richiesta. Le polizze però non sono tutte uguali: alcune prevedono solo le coperture di base mentre altre sono decisamente più complete ed utili, per tutelare la propria salute ed eventualmente quella di tutta la famiglia. Prima di stipulare un’assicurazione privata dunque vale la pena informarsi, in modo da capire quali siano i servizi che effettivamente vale la pena includere nel proprio pacchetto. Oggi vedremo proprio questo.

Servizi di assistenza da includere nella polizza sanitaria

Per quanto riguarda i consulti medici, è bene includerli nel proprio pacchetto in quanto si rivelano decisamente utili in svariate situazioni. Stipulare una polizza sanitaria privata e spese mediche con assistenza 24 ore su 24 significa poter sempre contare su un professionista pronto a rispondere ai propri dubbi e alle proprie domande, effettuando un consulto in tempo reale anche attraverso la tecnologia. Questo è un servizio utile in modo particolare per gli anziani, che spesso non hanno la possibilità di recarsi personalmente in ambulatorio e non riescono a contattare il proprio medico di base.

Servizi di prevenzione da includere nella polizza sanitaria

Altrettanto importanti sono i servizi di prevenzione, che andrebbero sempre inclusi nella propria polizza sanitaria privata in quanto fondamentali per tutelare e preservare la propria salute. Il Sistema Sanitario Nazionale, infatti, è sempre più carente sotto questo aspetto ed i programmi di prevenzione sono davvero limitati. Stipulando una buona polizza sanitaria completa che comprenda anche dei servizi di prevenzione, è possibile sottoporsi a check up periodicii ed essere seguiti da un coach del benessere che predispone un programma personalizzato per ogni paziente. Strumenti sicuramente utili per prendersi cura della propria salute e prevenire l’aggravarsi di eventuali patologie anche molto serie.

Servizi di diagnosi da includere nella polizza sanitaria

Vale sempre la pena includere nella propria polizza sanitaria anche tutti i servizi relativi alla diagnosi, perché purtroppo al giorno d’oggi le liste d’attesa del Sistema Sanitario Nazionale sono davvero lunghissime. Ciò significa che si rischia di dover aspettare mesi e mesi prima di potersi sottoporre ad una visita specialistica. Questo porta moltissimi pazienti a prenotare in libera professione presso strutture private, sostenendo delle spese, a volte davvero ingenti, pur di avere una diagnosi in tempi decenti. Sottoscrivendo una polizza che include anche questi servizi, è possibile ricevere un rimborso dei costi sostenuti per le visite oppure non pagare proprio nulla se queste vengono effettuate presso le strutture convenzionate con la compagnia assicurativa.

Servizi di cura da includere nella polizza sanitaria

I servizi relativi alla cura sono altrettanto importanti e dovrebbero sempre essere inclusi nel pacchetto assicurativo sanitario. Questi, nella maggior parte dei casi, comprendono un rimborso delle spese sostenute in caso di malattia, infortunio o parto per ricoveri presso strutture convenzionate e non. Si tratta dunque di una copertura in più, utile per evitare di trovarsi a dover sostenere dei costi non preventivati nel caso si avesse la necessità di accedere a cure ospedaliere.

Servizi per la convalescenza da includere nella polizza sanitaria

Infine, vale la pena prendere in considerazione l’aggiunta dei servizi relativi alla convalescenza, che sono sempre utilissimi. Questi prevedono nella maggior parte dei casi una diaria e l’accesso a prestazioni domiciliari.

Quale assicurazione sanitaria privata scegliere nel 2022?

Tra le assicurazioni sanitarie più complete e consigliate nel 2022 troviamo senza dubbio la polizza Salute Active Benessere di Cattolica Assicurazioni. È completamente personalizzabile e nella sua versione più completa comprende tutti i servizi che abbiamo appena elencato, più altre coperture utili per tutelare la propria salute a 360°.