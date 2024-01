Un uomo di 47 anni, originario dell’est Europa, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di una minorenne.

Assisi, 47enne accusato di violenza sessuale sulla vicina minorenne

L’arresto è stato possibile grazie al coraggio della madre della vittima, che ha denunciato ai carabinieri i soprusi affrontati dalla figlia per almeno cinque anni. Gli uomini dell’Arma hanno subito avviato un’indagine, coadiuvata dalla Procura di Perugia, al fine di ricostruire le violenze. La minorenne avrebbe confessato alla madre che il 47enne, vicino alla famiglia da presunti “vincoli parentali” , l’avesse costretta ad avere rapporti sessuali per diversi anni.

La fuga e l’arresto

Quando ha capito ciò che stava accadendo l’uomo ha cercato di scappare nel suo Paese natio, per poi fare rientro in Italia. I carabinieri di Assisi lo hanno intercettato e fermato a Roma, a casa di un familiare. Il 47enne è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli. Durante le indagini gli inquirenti sono riusciti a risalire alle chat tra lui e la vittima, sebbene l’indagato avesse tentato di cancellarle. Dalle conversazioni è effettivamente emerso come, nonostante le ripetute richieste della bambina di cessare ogni rapporto, per diverso tempo avesse continuato ad abusare di lei, minacciandola che in caso di rifiuto se la sarebbe presa con la sua famiglia.