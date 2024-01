In Brianza è stata fermata una donna di 40 anni per aver drogato e derubato un uomo.

Brianza, uomo drogato e derubato, non è un caso isolato

Lo schema si ripeteva in ogni occasione allo stesso modo: prima la conoscenza sui social, poi l’incontro per un caffè, ma è proprio attraverso la bevanda che la donna drogava gli uomini per derubarli.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia di un uomo ai carabinieri di Bellusco.

Un doppio caso avvenuto nel comune di Cornate d’Adda, a Monza, che ha portato all’arresto di una donna di 40 anni di origini cubane, con l’accusa di rapina.

Il malore dell’uomo drogato e derubato in Brianza

Nella scorsa settimana due uomini, giunti in Brianza da comuni fuori provincia, sono stati sorpresi da un malore mentre erano alla guida delle loro auto.

Uno di loro ha perso i sensi ed è finito contro la recinzione di un’abitazione e quando si è svegliato in ospedale si era accorto di non a avere più 650 euro in contanti, lasciati in un marsupio.

Uomo drogato e derubato, attraverso le telecamere la conferma dell’identità della donna

I carabinieri della stazione di Bellusco, arrivati nell’abitazione della 40enne, Lindys Perez Felip, hanno rinvenuto dei bicchieri di caffè:

«Ritenuti pertinenti ai reati e alcuni farmaci contenenti benzodiazepine, depressori del sistema nervoso centrale che inducono sensazioni di stordimento e sonno».

La donna adesso si trova nel carcere milanese di San Vittore, in vista dell’udienza di convalida, mentre le indagini proseguono per salire al numero reale delle vittime.