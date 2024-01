Cinque inquilini del condominio di lusso sono stati evacuati nell’incendio che è scoppiato nel pomeriggio di ieri a Roma, nella zona di Valle Aurelia, e sono finiti sotto osservazione per rischio intossicazione. Il rogo sarebbe partito dal locale sauna di uno degli appartamenti e si sarebbe propagato verso l’esterno: intervengono i vigili del fuoco.

Incendio nel locale sauna: prende fuoco il condominio di lusso

Era il pomeriggio di ieri, martedì 30 gennaio, quando alla centrale dei vigili del fuoco di Roma arriva una richiesta di pronto intervento nella zona di Valle Aurelia. Un incendio era scoppiato nel condominio di lusso sito tra quelle vie della Capitale e i caschi rossi sono arrivati sul posto in breve tempo per arginare le fiamme. Secondo quando si apprende, pare che il rogo sia partito a causa di un corto circuito avvenuto nel locale sauna di uno degli appartamenti, in quel momento disabitato.

Incendio nel locale sauna: l’evacuzione

Le fiamme sono partite dalla sauna per poi propagarsi verso l’esterno dell’appartamento, arrivando fino alle finestre. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni carabinieri che passavano per caso lungo la via e hanno visto il fuoco uscire dal piano alto del condominio. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare 5 persone, poi finite sotto osservazione per rischio intossicazione da fumo.