Assolti i quattro imputati per l'incidente al concorrente di "Ciao Darwin", secondo il Tribunale Monocratico di Roma "il fatto non sussiste"

Tutto assolti gli imputati per l’incidente al concorrente di “Ciao Darwin” e per la paralisi in cui incappò il 57enne Gabriele Marchetti, 54enne all’epoca del fatto censito, non ci fu reato ascrivibile.

Lo ha stabilito il Tribunale monocratico di Roma che ha assolto le quattro persone imputate e finite a processo per il ferimento di un concorrente.

“Ciao Darwin”, assolti gli imputati

Marchetti ne fu vittima durante la trasmissione di Canale 5, Ciao Darwin, il 17 aprile del 2019. L’uomo cadde dai rulli durante la prova del “Genodrome” e colpendo il fondo di una piscina rimase paralizzato. Il gioco era noto: riuscire a superare una serie di rulli dentro una grande vasca sottostante.

Il 54enne perse l’equilibrio e precipitò violentemente sul fondo rigido: nella caduta andò a battere testa, collo e schiena.

L’indagine per lesioni colpose gravissime

L’indagine della Procura era partita per lesioni personali gravissime ed aveva rubricato “due rappresentati della società Rti, il dirigente dell’azienda che fornisce l’attrezzatura per il gioco e la titolare della società che doveva selezionare i concorrenti dello show” condotto da Paolo Bonolis. L’accusa sostenne che Marchetti non era stato né formato sulle dinamiche né informato sulle conseguenze possibili.

Ma per il giudice “il fatto non sussiste”.