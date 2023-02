Assoluzione Berlusconi nel Ruby Ter, le motivazioni dei giudici

Silvio Berlusconi e tutti gli imputati sono stati completamente assolti da tutti i capi di accusa nel processo chiamato “Ruby Ter” che si è tenuto a Milano.

Nel dettaglio, Karima el Mahrough, detta Ruby, era accusata di corruzione e falsa testimonianza. Ai tempi dei fatti aveva 17 anni, ora ne ha 30. Silvio Berlusconi, invece, era accusato di corruzione in atti giudiziari. Adesso, sono assolti.

Ruby Ter, Berlusconi assolto

Il collegio della settima sezione penale del tribunale di Milano ha deciso che il fatto non sussiste. Sono stati prosciolti anche tre posizioni minori per prescrizione. A spiegare le motivazioni per questa decisione, mentre si aspettano le motivazioni del Tribunale, che dovranno essere pubblicate entro 90 giorni dalla decisione, è Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano.

Ruby Ter, le motivazioni dell’assoluzione di Berlusconi

Secondo la nota diramata da Roia le imputate sentite nei due processi precedenti sullo stesso caso: “Non potevano legittimamente rivestire l’ufficio pubblico di testimone”, poiché già all’epoca andavano indagate e dunque sentite come testi assistite da avvocati. Di conseguenza, i loro verbali raccolti nei primi due processi (quelli in cui erano testimoni e non indagate) sono dichiarati inutilizzabili. Questo “incide sulla stessa possibilità di configurare sia la falsa testimonianza, sia la corruzione in atti giudiziari”.

L’accusa, in conclusione “non può sussistere nemmeno nei confronti dell’ipotizzato corruttore, nel caso di specie Berlusconi”. Ed ecco che cadono le accuse e si spiega l’assoluzione.