Asti, 19enne denunciato per rapina violenta 91enne per vendetta: arrestato

Un 19enne era stato denunciato per furto da una donna di 91 anni e per vendetta ha deciso di violentarla. Il ragazzo è stato arrestato per rapina e violenza sessuale ad Asti, in Piemonte. Il malvivente è stato fermato grazie alla collaborazione della vittima, che è sempre rimasta molto lucida nel dare tutte le indicazioni utili alla polizia. Il ragazzo, residente al campo nomadi di via Guerra ad Asti, è stato portato nel carcere Le Vallette di Torino.

I fatti sono accaduti il 20 maggio nella zona est del comune. Il ragazzo è entrato nell’abitazione dell’anziana sfondando una porta-finestra con un ascia e si è scagliato contro la donna strappandole la fede e gli orecchini. Subito dopo l’ha condotta in camera da letto e l’ha violentata, per poi rubarle alcune banconote trovate nell’appartamento. La vittima, tempo fa, aveva subito un furto in abitazione da parte dello stesso ragazzo.

“Ieri è stato arrestato e condotto al carcere Le Vallette di Torino, dove si trova un reparto di sex offender” ha spiegato Federico Mastorci, capo della squadra mobile di Asti. “Si è trattato di un gesto di sfregio, particolarmente violento nei confronti della signora” ha aggiunto.

L’incubo è durato per circa 31 minuti, come è stato ricostruito dagli agenti con le prove raccolte. “Grazie alla profonda conoscenza del territorio e ai dettagli forniti dalla donna, e dopo aver passato al setaccio tutti i sistemi di videosorveglianza cittadini utili alla ricerca di elementi, gli investigatori riuscivano ad individuare l’autore del reato” si è letto nel comunicato della Questura di Asti. La donna, nonostante la sua età avanzata, ha mantenuto una grande lucidità, che è stata fondamentale per la ricostruzione della dinamica e per riuscire ad arrestare i ragazzo, proveniente da un campo nomadi. Per lui è stata una vendetta a seguito della prima denuncia.