Astraday a Caserta 18 maggio: vaccini AstraZeneca il 18 maggio per tutti per 24 ore

Caserta si prepara per il secondo Astraday organizzato per martedì 18 maggio: chi vorrà potrà ricevere il vaccino AstraZeneca nell'arco delle 24 ore.

Il 18 maggio a Caserta avrà luogo il secondo Astraday: si tratta di una giornata in cui chi lo desidera potrà ricevere, per 24 ore, il vaccino sviluppato da AstraZeneca. Come annunciato dall’azienda sanitaria, le somministrazioni avranno luogo presso la Caserma Ferrara Orsi – Brigata Garibaldi previa prenotazione.

Astraday a Caserta 18 maggio

L’inizio dell’Astraday è fissato per le 6 del 18 maggio e proseguirà fino alla stessa ora del giorno successivo. Durante le 24 ore tutti i cittadini con più di 18 anni che risiedono nei comuni afferenti all’Asl di Caserta potranno ricevere il siero indipendentemente dalla fascia di età e dalla categoria di appartenenza.

Non è la prima volta che nel casertano si organizza l’iniziativa.

Già il 12 maggio si era provato a sperimentare questa modalità che la stessa Asl aveva definito un successone: in 24 ore gli addetti avevano infatti somministrato 6.755 vaccini AstraZeneca agli utenti che si erano prenotati esclusivamente per l’AstraDay a cui si sono aggiunte le 1.410 dosi somministrate nell’ambito della campagna vaccinale ordinaria. La media delle vaccinazioni effettuata in un’ora era stata pari a 200 e i vaccinati avevano un’età media di 29 anni.

Astraday a Caserta 18 maggio: come registrarsi

I residenti di Caserta che intendono aderire devono registrarsi sulla piattaforma dedicata (aslcaserta.it/AstraDayGaribaldi), che sarà attiva a partire dalle ore 6 di sabato 15 maggio. I posti a disposizione verranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione e, una volta esauriti, non sarà più possibile ricevere l’appuntamento (si esclude infatti l’overbooking).

Per la registrarsi è necessario inserire il codice fiscale, il numero della propria tessera sanitaria in corso di validità, il proprio indirizzo e-mail e il numero di telefono cellulare. Gli assistiti, dopo i controlli di routine, riceveranno un sms e una mail di conferma in caso di esito positivo con l’orario a cui presentarsi.

Astraday a Caserta 18 maggio: “In estate hub aperti 24/24 h”

Dato il successo della prima iniziativa, il direttore generale dell’Asl di Caserta Ferdinando Russo ha affermato che l’intenzione è quella di aprire altri hub vaccinali per quando la regione avrà vaccini a sufficienza e di testare l’organizzazione sulle 2 ore in modo da tenere aperti, anche in vista dell‘estate, gli hub più importanti anche di notte.