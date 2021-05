Astraday a Caserta oggi 11 maggio: vaccino Astrazeneca per tutti gli over 18

Oggi 11 maggio parte l'Astraday a Caserta e tutte le persone con un'età maggiore di 18 anni potranno effettuare il vaccino AstraZeneca.

Astraday a Caserta: somministrazioni di AstraZeneca

Oggi è l’Astraday a Caserta. Dalle 6 di questa mattina, 11 maggio, fino a domani all’alba, verranno somministrate dosi di vaccino AstraZeneca per tutte le fasce d’età dai 18 anni in su. L’accesso è stato stabilito sulla base di una prenotazione, vista la limitata disponibilità delle dosi. Per la prima volta, però, verranno vaccinate anche persone molto giovani, che non rientrano nelle fasce d’età o nelle categorie fragili.

La giornata del vaccino per tutti è stata organizzata dalla Asl e si tiene presso la caserma Ferrari Orsi, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi. Le persone si sono prenotate sulla piattaforma attivata dalla Asl di Caserta nella notte dell’8 maggio. Le disponibilità si sono esaurite in pochi minuti.

Astraday a Caserta: è il terzo open day

Presso l’hub vaccinale, questa mattina, erano già presenti moltissime persone in coda, sia a piedi che in auto, nel rispetto del distanziamento sociale.

Per questo open day, che è il terzo nel casertano, sono previste 5mila persone. La città è al suo terzo open day, ma si tratta del primo della durata di 24 ore. Sono tutti stati organizzati dalla Asl di Caserta e i primi due si sono tenuti presso l’hub dell’ospedale di Marcianise. Il primo ha fatto registrare un risultato al di sotto delle previsioni, mentre il secondo ha avuto molto più successo, con quasi 2.500 vaccini che sono stati somministrati in 13 ore, in modo particolare a persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

Astraday a Caserta: il vaccino allo stadio di Salerno

Visto il numero di prenotazioni effettuate in pochi minuti, la previsione per questo terzo open day a Caserta è molto positiva. Sono attese 5mila persone per la somministrazione del vaccino AstraZeneca a persone anche molto giovani. Da venerdì 7 maggio, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione presso la postazione mobile dello stadio Arechi di Salerno. Le persone che desiderano vaccinarsi ad accesso libero dovranno avere almeno 60 anni e la residenza nel Distretto Sanitario 66 della città.