Autista della Capitale denunciato perché guidava un autobus in stato alterato fino a procedere con gli occhi chiusi: i passeggeri sono scesi dal mezzo in corsa per scongiurare un incidente

Paura sulle strade della Capitale. I passeggeri di un autobus Atac della linea 435 denunciano il conducente per essere stato alla guida del mezzo pubblico in stato alterato, fino a procedere per un tratto con gli occhi chiusi. Virale in rete il video filmato dalle persone a bordo, diffuso tra le altre dalla pagina Instagram Welcome to Favelas.

Le reazioni al video sui social

L’episodio sarebbe avvenuto su un autobus che viaggia tra Porta Di Roma e Val Di Lanzo, ma non è chiaro il momento esatto, né il giorno né tantomeno l’ora. Nella didascalia del video diffuso sul web c’è scritto soltanto: «Roma, linea 435 verso piazzale Ionio. Autista Atac in evidente stato di alterazione guida con gli occhi chiusi. Alcuni passeggeri sono fuggiti spaventati». Dopo la pubblicazione, non hanno tardato a commentare migliaia di utenti indignati, che hanno insultato l’autista non senza l’utilizzo di forti offese (la pagina Instagram ha dovuto disattivare i commenti).

I passeggeri sono scesi dal mezzo in corsa

Dalle immagini si vede il conducente che guida e spinge con difficoltà i pulsanti di apertura delle porte per far scendere i passeggeri, forse provato dalla stanchezza o dal caldo intenso di queste settimane: non si esclude per questo che possa essere stato colto da un malore. Alcuni passeggeri hanno raccontato di aver deciso di scendere dal mezzo in corsa, temendo che potesse verificarsi un incidente.