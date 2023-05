A Roma un uomo prende a pugni l’autista dell’Atac per delle ragioni futili. La vittima dell’aggressione, che è stata successivamente ricoverata in ospedale, ha mantenuto la calma e non si è fatta intimidire dal passeggero violento. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine che non hanno ancora individuato il responsabile.

Un passeggero prende a pugni un autista dell’Atac: ecco il motivo

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, 8 maggi 2023, in via Tuscolana. Sembrava una giornata apparentemente tranquilla, quando un uomo, improvvisamente, ha chiesto all’autista di fermare l’autobus 412 senza alcuna ragione. Il conducente non ha acconsentito all’assurda e anche pericolosa richiesta in quanto, oltre a creare un danno agli altri passeggeri, avrebbe potuto rischiare il suo lavoro. Innervosito, l’uomo ha preso a pugni l’autista ed ha danneggiato l’autobus di linea.

Le indagini

L’aggressore è scappato dopo aver colpito l’autista e non è stato possibile coglierlo in flagranza di reato o mentre fuggiva. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell’aggressione e hanno interrogato i testimoni oculari per cercare di risalire al colpevole dell’aggressione che sembrerebbe essere stato identificato in un uomo dell’Europa dell’Est.

Le condizioni dell’autista aggredito

L’autista aggredito è stato trasportato in ospedale per essere medicato. Stando ai referti medici, la vittima avrebbe riportato una lussazione della spalla giudicata guaribile in almeno 20 giorni. Fortunatamente non ha riportato anche altre ferite.

