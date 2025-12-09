Atalanta vs Chelsea: Sfida Imperdibile in Champions League

Atalanta e Chelsea si apprestano a affrontare un'importante sfida di Champions League. Scopri tutti i dettagli e le ultime notizie su questo incontro avvincente qui.

Il grande appuntamento calcistico di questa sera vede di fronte l’Atalanta e il Chelsea, due squadre che si trovano a pari merito in classifica con 10 punti nel girone di Champions League. Il match, in programma per oggi, si svolgerà alle 21:00 e sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su diverse piattaforme.

Situazione attuale delle squadre

Entrambe le formazioni arrivano a questa sfida con motivazioni elevate. L’Atalanta, reduce da una recente sconfitta in campionato contro il Verona, è determinata a riscattarsi. La squadra, guidata dall’allenatore Palladino, scenderà in campo con un modulo 3-4-2-1, cercando di sfruttare al meglio le potenzialità del suo attacco. Tra i nomi di spicco figurano Scamacca e De Ketelaere, pronti a mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Formazione dell’Atalanta

Nella formazione titolare, il portiere Carnesecchi sarà supportato da una linea di difesa composta da Kossounou, Hien e Djimsiti. Il centrocampo sarà rinforzato da de Roon ed Ederson, mentre le corsie esterne saranno presidiate da Bellanova e Zappacosta.

Il Chelsea e la sua strategia

Dall’altra parte, il Chelsea, con il suo allenatore Maresca, si presenta con un approccio 4-2-3-1 per affrontare i nerazzurri. La squadra londinese ha dimostrato di essere competitiva e determinata a conquistare i tre punti. Tra i giocatori più attesi figurano Pedro Neto e Enzo Fernandez, che potrebbero rivelarsi decisivi.

Formazione del Chelsea

Il portiere Sanchez sarà supportato da una difesa composta da Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella. A centrocampo, scenderanno in campo James e Caicedo, mentre Estevao, Garnacho e Enzo Fernandez giocheranno dietro l’unica punta.

Dove seguire il match

Per gli appassionati che intendono seguire il match in diretta, Atalanta-Chelsea sarà visibile esclusivamente su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Inoltre, il match sarà disponibile in streaming su Sky Go e NOW, garantendo di non perdere nemmeno un momento di questa attesa sfida.

Per gli utenti di NOW, i canali da seguire sono il 202 per Sky Sport Calcio e il 253 per Sky Sport. Si preannunciano emozioni forti per sostenere la propria squadra del cuore in questa importante competizione europea.