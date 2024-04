Atletica: Bolt, 'mi sarebbe piaciuto sfidare in velocità Mbappé'

Madrid, 22 apr. (Adnkronos) – "Mi sarebbe piaciuto affrontare Mbappé e paragonare la mia velocità con l'attaccante francese nel suo "palcoscenico d'oro"". Lo ha detto l'ex atleta giamaicano Usain Bolt, otto volte campione olimpico, parlando del velocissimo attaccante del Psg Kylian Mbappé, nel corso dei Laureus Awards. Il primatista mondiale dei 100 e 200 metri ha tentato la fortuna nel calcio dopo aver lasciato l'atletica. "Mi piace giocare a calcio, è molto tecnico e richiede molto tempo per svilupparsi. Mi sono dedicato ad uno sport individuale perché la parte tecnica è complicata", ha ammesso.

Bolt ha consegnato il premio Laureus ad Aitana Bonmatí come "Miglior atleta" del 2023 e ha riconosciuto che è stato "fantastico vedere il talento che c'è nello sport e nello sport femminile". "Ero un po' nervoso, ma mi è piaciuto consegnare quel premio". Il campione giamaicano ha assicurato che "gli sport sono una parte fondamentale di ciò che accade nel mondo" e che se si uniscono potranno "realizzare un mondo migliore", mentre ha festeggiato il suo coinvolgimento nella squadra dei rifugiati che gareggerà ai Giochi Olimpici di Parigi.

"Ho l'opportunità di vedere come si evolvono, come cambiano le cose. Ci saranno molti nervi tesi e molto stress perché è il momento più importante della tua vita, ma devi fare del tuo meglio. È semplicemente ricordandoti che ti sei allenato per questo e godendoti il ​​momento", ha aggiunto. Bolt ha affermato che "bisogna essere sempre preparati" perché altrimenti si avvertirà "lo stress". "Mi hanno detto che non avrei sempre vinto, ma a volte bisogna perdere per migliorare. È un processo di apprendimento costante e mi ci è voluto un po' per andare avanti. È una questione di lavoro e determinazione", ha detto il giamaicano.