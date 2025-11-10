Le ATP Finals di Torino, evento di grande richiamo per gli appassionati di tennis, sono stati segnati da una doppia tragedia nella mattinata di oggi 10 novembre 2025, quando due spettatori hanno accusato malori improvvisi durante la manifestazione. Entrambi sono morti nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario.

Primo malore al Fan Village delle ATP Finals di Torino

Come riportato da Torino Today, il primo episodio sarebbe avvenuto davanti al Fan Village, allestito in piazza d’Armi vicino all’Inalpi Arena. Un uomo di 70 anni si è improvvisamente accasciato mentre era in coda per entrare nell’area dell’evento.

Il personale del 118, già operativo per garantire assistenza durante le ATP Finals, avrebbe immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma le condizioni dell’anziano erano già gravissime. Trasportato in codice rosso all’ospedale Molinette, è deceduto poco dopo il ricovero.

Secondo malore sugli spalti delle ATP Finals di Torino

Poco dopo, un altro uomo, di 78 anni, avrebbe accusato un malore sugli spalti durante l’incontro tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz. Anche in questo caso, i soccorsi del 118 sarebbero intervenuti rapidamente, avviando le procedure di rianimazione sul posto.

Nonostante il trasporto immediato in ospedale, il secondo spettatore è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso, segnando una giornata drammatica per l’evento torinese.