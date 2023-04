Atripalda, aggressione al personale del 118

Una nuova aggressione al personale del 118, questa volta registrato ad Atripalda, in provincia di Avellino. I responsabili sarebbero un paziente e i suoi famigliari; avrebbero picchiato i sanitari del PSAUT (Postazioni Fisse di Primo Soccorso Territoriale) dopo l’intervento da parte dell’ambulanza in seguito a una chiamata. L’autista e un medico sono finiti in ospedale. A causa delle botte subite, i due hanno avuto tre giorni di prognosi. L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino ha voluto esprimere la sua solidarietà e vicinanza nei confronti del personale aggredito.

Altripada, aggredito personale 118, Ferrante: “Gravissimo assistere ancora ad atti di violenza”

Mario Ferrante, direttore generale dell’Asl di Avellino, ha affermato tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage, come sia “gravissimo assistere ancora ad atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari quotidianamente impegnati a tutela della salute dei cittadini”. Ferrante ha aggiunto che il personale d’emergenza territoriale ha diritto a lavorare serenamente e senza timori.

Bruno: “Operatori meritano apprezzamento”

A dire la sua sull’episodio è stata anche Rosaria Bruno, direttrice dell’emergenza territoriale CO 118, che ha dichiarato: “Si tratta un episodio gravissimo nei confronti di operatori che lavorano in prima linea al servizio della cittadinanza anche nei giorni festivi come oggi e che meritano apprezzamento per un lavoro prezioso quanto insostituibile”.