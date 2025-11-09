Attacchi russi all'energia in Ucraina: vittime e interruzioni senza precedenti

Recentemente, l’Ucraina ha subito un massiccio attacco alle sue infrastrutture energetiche, un’azione che ha causato la morte di quattro persone e ha portato a interruzioni dell’energia in diverse regioni. Le forze russe hanno intensificato le loro offensive mirate agli impianti energetici, danneggiando le strutture che forniscono il gas naturale, essenziale per il riscaldamento invernale.

Impatto degli attacchi sulle comunità ucraine

Il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha, ha denunciato come i bombardamenti russi abbiano colpito direttamente la vita quotidiana delle persone, privando numerose comunità di energia, acqua e riscaldamento. Le infrastrutture critiche sono state distrutte, inclusi i sistemi di trasporto ferroviario, creando un’emergenza a livello nazionale.

Il numero degli attacchi e le risposte da parte dell’aviazione ucraina

Secondo quanto comunicato dall’aviazione ucraina, in una sola notte sono stati lanciati 458 droni e 45 missili. Di questi, 406 droni e nove missili sono stati intercettati. Un attacco specifico a Dnipro ha devastato un edificio di nove piani, provocando due vittime e sei feriti, come confermato dal Primo Ministro ucraino, Yulia Svyrydenko.

Le conseguenze sulle forniture energetiche

Le azioni militari russe hanno causato interruzioni di emergenza dell’energia e interrotto le forniture idriche nella città di Kharkiv. Il sindaco ha segnalato una notevole carenza di elettricità. Situazioni simili si sono verificate anche a Kremenchuk, nella regione di Poltava, dove si è registrata l’assenza di elettricità, acqua e riscaldamento parziale. Inoltre, la situazione dei trasporti ferroviari è peggiorata a causa dei danni ai depot ferroviari, come ha riferito il Ministro della Restaurazione, Oleksiy Kuleba.

Strategie di risposta e ripristino del servizio

Svyrydenko ha dichiarato che il governo è impegnato nel ripristino rapido dei servizi essenziali, come riscaldamento, illuminazione e approvvigionamento idrico, su tutto il territorio nazionale. Le forze russe, nell’ambito del conflitto che perdura da quasi quattro anni, hanno inflitto danni considerevoli alle infrastrutture civili ucraine, con un focus particolare sulle reti energetiche e di riscaldamento.

Le preoccupazioni per l’inverno imminente

Con l’arrivo dell’inverno, le preoccupazioni per possibili interruzioni del riscaldamento sono aumentate. Secondo un rapporto della Kyiv School of Economics, gli attacchi hanno ridotto la produzione di gas naturale dell’Ucraina di circa la metà. Oleksandr Kharchenko, esperto di energia, ha avvertito che se due centrali di riscaldamento e potenza di Kyiv dovessero rimanere inattive per oltre tre giorni con temperature sotto i meno 10 gradi Celsius, la capitale potrebbe affrontare un disastro tecnologico.

Risposta ucraina e attacchi russi in controtendenza

In risposta alle aggressioni subite, l’Ucraina ha intensificato le offensive contro i depositi di petrolio e le raffinerie russe. L’obiettivo è interrompere le esportazioni energetiche vitali di Mosca e generare carenze di carburante nel paese aggressore. Nella serata di venerdì, attacchi aerei hanno colpito anche le infrastrutture energetiche nella regione di Volgograd, in Russia, causando interruzioni, come riportato dal governatore Andrei Botcharov.