Sale la tensione e la paura in Europa e purtroppo anche in Italia per possibili attacchi terroristici di matrice islamica. Nelle scorse ore è stato rivendicato l’attacco con le molotov al consolato Usa di Firenze: “Non siamo Hamas, ma siamo con Hamas“.

Attacco consolato Usa Firenze, la rivendicazione

Si chiama ‘The whole world is Hamas‘ il canale Telegram sul quale è stato inviato un link che rimanda ad un video in lingua araba. Nel video viene rivendicato l’attacco al consolato Usa di Firenze di un paio di giorni fa: “Non siamo Hamas. Siamo con Hamas e con tutti i combattenti della Resistenza contro l’occupazione terroristica sionista” – le immagini poi proseguono con un avvertimento sinistro – “Da questo momento in avanti per ognuna delle prossime 49 operazioni pubblicheremo un video. Nessuna delle operazioni intitolate simbolicamente ‘morte ai sionisti’ prevede morti o feriti come obiettivo originario. Qualora ci fossero non sarà stata una nostra scelta”.

Attacco consolato Usa Firenze, la minaccia

“Solo come avvertimento. Se l’Italia e l’Europa continueranno a sostenere i crimini di Israele e Usa inizieremo con la prima vera operazione. Sappiate che oltre la metà degli obiettivi non sono israeliani o americani” – conclude il video un uomo in tuta mimetica e con il volto coperto – “Per il governo israeliano e italiano e all’Unione Europea e a tutti i governi sionisti in Europa e nel mondo. Sappiate che per ogni civile palestinese ucciso si crea un nuovo combattente di Hamas nel mondo”.