Attacco con coltello a Taipei: tre vittime, il sospetto si getta nel vuoto

Un attacco avvenuto nel cuore di Taipei ha provocato tre vittime e numerosi feriti. Il presunto aggressore è deceduto dopo essere precipitato da un edificio.

Un tragico evento ha scosso Taipei, la capitale di Taiwan, quando un uomo ha perpetrato un attacco indiscriminato armato di coltello e fumogeni. L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha provocato la morte di tre persone e ha lasciato almeno nove feriti. Questo attacco ha suscitato preoccupazioni riguardo alla sicurezza pubblica nella città.

Il drammatico attacco

Secondo le autorità locali, il sospetto, identificato come Chang Wen, un uomo di 27 anni, ha iniziato il suo attacco nella stazione principale della metropolitana di Taipei. Qui, ha lanciato un fumogeno per creare confusione tra i passanti, prima di dirigersi verso un affollato centro commerciale nelle vicinanze. Durante il suo cammino, ha colpito indiscriminatamente varie persone con un lungo coltello, concentrando i suoi attacchi principalmente alla gola.

Le vittime e la risposta delle autorità

Le prime segnalazioni hanno confermato la morte di tre persone a causa delle ferite riportate. Inoltre, altre nove persone sono state ricoverate in ospedale, con almeno una in condizioni critiche. Il governo di Taipei ha attivato misure di emergenza, incrementando la sicurezza in tutti i luoghi pubblici, come stazioni ferroviarie e aeroporti, per prevenire ulteriori incidenti.

Il sospetto e le sue motivazioni

Il sospetto, Chang, aveva un precedente penale ed era ricercato per violazioni legate al servizio militare. Questo aspetto ha sollevato interrogativi sulle sue motivazioni e sul suo stato mentale al momento dell’attacco. Il premier taiwanese, Cho Jung-tai, ha dichiarato che le autorità stanno indagando a fondo per comprendere il contesto e le ragioni che hanno spinto Chang a compiere un gesto così violento.

Reazione del governo e della comunità

Il presidente di Taiwan, William Lai Ching-te, ha assicurato che il governo si impegnerà al massimo per garantire la sicurezza dei cittadini e per chiarire i dettagli dell’incidente. Ha esortato la popolazione a rimanere vigile e a collaborare con le forze di sicurezza. La comunità locale è rimasta profondamente scossa dall’episodio, poiché la violenza di questo tipo è relativamente rara a Taipei, dove gli atti di criminalità violenta sono stati storicamente pochi.

Misure di sicurezza post-incidente

In risposta a questo tragico evento, le autorità hanno intensificato le pattuglie in tutte le aree pubbliche e avviato una revisione delle misure di sicurezza esistenti. La polizia invita i cittadini a segnalare qualsiasi comportamento sospetto e ha promesso un aumento della sorveglianza nelle zone ad alto rischio. Queste azioni mirano non solo a prevenire futuri attacchi, ma anche a ripristinare un senso di sicurezza tra residenti e turisti.

L’attacco di Taipei ha evidenziato la necessità di rimanere vigili di fronte a potenziali minacce alla sicurezza pubblica. Le autorità stanno lavorando incessantemente per chiarire i dettagli di questo drammatico episodio e per garantire che fatti simili non si ripetano in futuro.