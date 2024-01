Due giorni fa, l’Iran aveva attaccato il Pakistan, a dimostrazione che oltre alla situazione nota fra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, le tensione in quei territori sta crescendo di giorno in giorno. Islamabad non è stata a guardare e 48 ore dopo ha risposto all’attacco di Teheran dichiarando un’operazione anti-terroristica.

Attacco del Pakistan all’Iran: cosa sta succedendo

Nelle scorse ore, dal Pakistan sono partite diverse esplosioni che hanno colpito la provincia sudorientale iraniana del Sistan e Baluchistan, zona situata al confine tra i due Paesi. Islamabad afferma di aver condotto un’operazione anti-terroristica: “Abbiamo condotto attacchi contro gruppi militanti anti-pakistani all’interno del territorio iraniano”. Da parte dell’Iran, però, arriva una pesante accusa: secondo Teheran, infatti, negli attacchi del Pakistan sarebbero morti anche quattro bambini e tre donne innocenti.

Attacco del Pakistan all’Iran: nota da Islamabad

Il Pakistan non si scompone e riafferma in un comunicato: “L’azione di questa mattina è stata intrapresa alla luce di informazioni credibili riguardanti imminenti attività terroristiche su larga scala da parte dei cosiddetti Sarmachar“. “Un certo numero di terroristi sono stati uccisi durante l’operazione d’intelligence denominata in codice ‘Marg Bar Sarmachar'” – termina il dicastero di Islamabad la sua dichiarazione.