Attentato al Cremlino, le parole di Medvedev: "Bisogna eliminare fisicamente Zelensky"

Le parole dell’ex presidente della Federazione Russa, dopo il tentato attacco al Cremlino da parte di due droni, suonano come una minaccia nei confronti di Volodymyr Zelensky. Medvedev ha parlato di eliminare fisicamente il presidente ucraino, poi ha fatto un paragone con Adolf Hitler.

Le repliche al tentato attentato al Cremlino sono state molto dure e, nonostante Zelensky, attraverso il suo portavoce, si sia dichiarato estraneo ai fatti con queste parole:

Non la pensa così il deputato russo Mikhail Sheremet, che ha dichiarato:

Le parole di Dmitri Medvedev, invece, spaventano ancora di più. L’ex presidente russo ha infatti scritto su Telegram:

“Dopo l’attacco terroristico di oggi, non ci sono altre opzioni se non l’eliminazione fisica di Zelensky. Non è nemmeno necessario firmare l’atto di resa incondizionata. Anche Hitler, come sai, non l’ha firmato“.