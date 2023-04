Russia, Medvedev: "Meglio spartirsi l'Ucraina che una guerra mondiale"

La Tass riporta alcune dichiarazioni di Dmitri Medvedev, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, che sanno di provocazione: “In Ucraina stiamo combattendo contro l’intera NATO.”

La provocazione di Medvedev: “Meglio spartirsi l’Ucraina che una guerra mondiale”

Dmitri Medvedev e da Mosca non le manda a dire e mette paura a tutto il mondo: “La Russia potrebbe utilizzare le armi nucleari. Stiamo combattendo contro l’intera NATO e tutto deve essere fatto per arrivare alla vittoria. Se necessario non esiteremo.” Parole, quelle del vicepresidente del Consiglio di sicurezza del Cremlino, che risuonano come una minaccia. Secondo Medvedev la guerra mondiale non è impossibile: “La prospettiva di una guerra nucleare non solo esiste, ma sta crescendo. Il mondo è probabilmente sull’orlo di una nuova guerra globale, che pero’ si puo’ ancora evitare.”

Lo scontro all’Onu nel Consiglio di Sicurezza

Nel frattempo è scontro all’Onu nel Consiglio di Sicurezza presieduto dalla Russia con il ministro degli Esteri Lavrov che lancia un duro attacco agli Stati Uniti. Gli USA sono accusati di “Distruggere la globalizzazione, minare il multilateralismo nella regione dell’Asia-Pacifico e, imponendo il loro ordine del mondo, di andare contro la Carta dell’Onu.” Dall’altra parte, il segretario generale Guterres replica: “L’invasione russa viola la Carta delle Nazioni Unite.“