Attentato in Russia allo scrittore nazionalista Zachar Prilepin

Zachar Prilepin, scrittore e giornalista nazionalista russo, è rimasto ferito a causa dell’esplosione della sua auto a Nižnij Novgorod. A renderlo noto, i servizi d’emergenza citati dalla Tass.

Zachar Prilepin è stato portato in ospedale a Mosca

Zachar Prilepin, veterano della guerra in Cecenia tra le unità speciali antiterrorismo della Polizia russa, stava trascorrendo una vacanza con la famiglia nel villaggio di Pionerskoye. Lo scrittore è uno dei più famosi blogger e corrispondenti di guerra in Russia.

Prilepin ha riportato delle ferite alle gambe ed è in gravi condizioni. Il suo autista è morto nell’esplosione. Non ci sono altri feriti.

“Un’aeroambulanza è stata inviata a Nižnij Novgorod per trasportare Prilepin. Dovrebbe essere trasportato in un ospedale di Mosca per le cure“, hanno riferito i servizi d’emergenza.

Secondo la Russia, Usa e Gran Bretagna hanno una “responsabilità diretta” nell’attentato

Secondo le prime ricostruzioni, la guardia del corpo dello scrittore ha notato alcuni uomini che si avvicinavano all’auto e li ha cacciati via. “Si suppone che stessero spiando Prilepin e che abbiano piazzato l’ordigno sotto la sua macchina. La ricerca è in corso”, hanno dichiarato le autorità.

La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha scritto su Telegram che, secondo Mosca, Stati Uniti e Gran Bretagna hanno una “responsabilità diretta” nell’attentato.

