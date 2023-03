Attenzione al pesce salpa: sembra un'orata ma è allucinogeno

La salpa è un pesce che a prima vista ricorda un'orata ma in realtà è allucinogeno: è conosciuto anche come "pesce dei sogni".

Fate molta attenzione alla Sarpa salma (o salpa)! Questa creatura marina, conosciuta anche con il nome di “pesce dei sogni”, a prima vista può ricordare un’orata, ma in realtà si tratta di un pesce allucinogeno. La salpa viene pescata nel Mediterraneo, soprattutto lungo la costa orientale dell’Africa, ma anche nell’oceano Atlantico orientale. Sicuramente mangiare pesce fa bene all’organismo, in quanto contiene proteine, omega 3, fosforo, selenio e vitamine. Tuttavia, è bene sapere che se ingerita la salpa può causare non solo ad allucinazioni visive, ma anche uditive. Nonostante ciò, tale pesce viene tranquillamente servito in diversi ristoranti della Costa Azzurra.

Il pesce allucinogeno simile a un’orata: quali gli effetti?

In realtà, come precisa FanPage, il più delle volte la salpa non provoca alcuna alterazione ai sensi dopo essere stata consumata. Ci sono però alcuni casi in cui chi la mangia può sperimentare effetti allucinogeni. Chi le ha provate le ha descritte come orribili.

Un’intossicazione alimentare molto particolare

L’intossicazione alimentare provocata dalla salpa si chiama ittioalleinotossismo. Essa si manifesta alcune ore dopo aver ingerito il pesce. Tuttavia, sembra che non tutte le parti del corpo della salpa causino le precitate allucinazioni. Uno di questi risale al 1982 a Marsiglia: una famiglia dopo aver mangiato il pesce, avrebbe avuto visioni di animali aggressivi. Gli effetti si sarebbero protratti per circa dieci ore.